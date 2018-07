Pellegrini: "El Málaga tiene argumentos para seguir en la Liga de Campeones"

El Málaga disputa este martes el encuentro de ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones conscientes de la igualdad que preside el choque contra el Oporto. El lateral Jesús Gámez no tiene asegurada su presencia en el césped de Do Dragao mientras que Eliseu y Pedro Morales, por distintos motivos, son las únicas bajas seguras para el encuentro que dará comienzo a las 20:45 horas. El partido se puede seguir desde las 20:30 horas en el 96.3 fm de Onda Melodía y en la web www.ondacero.es/malaga

Manuel Pellegrini advirtió en la rueda de prensa de este lunes en el estadio de Do Dragao que su equipo "no saldrá a especular y seguirá siendo fiel a su estilo de juego". Para el técnico chileno el Málaga "tiene argumentos para seguir" en la Liga de Campeones y "no sería una sorpresa" conseguir la clasificación para la siguiente ronda a costa de un "gran equipo". A juicio del técnico, el Oporto es un rival "muy competitivo y que juega al ataque", para destacar a futbolistas de sus filas como Jackson Martínez, James Rodríguez o Lucho González. "Son jugadores que harían a este equipo competitivo en cualquier liga", añadió. Por otra parte, Pellegrini confesó que tuvo intención de "fichar" tiempo atrás para el Málaga a Jackson Martínez y sobre la ausencia en el palco del propietario del club, el jeque al Thani, matizó que "el equipo ha funcionado día a día con esa realidad".

Mientras tanto, el jugador portugués del Málaga Duda advirtió de lo "igualado" de la eliminatoria. Según dijo, "el equipo que menos falle" tedrá mayores opciones de lograr el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tanto Pellegrini como Duda quisieron agradecer a los aficionados que se desplazarán hasta Oporto su apoyo. "Agradezco su apoyo permanente, debe ser una felicidad para ellos ver al equipo en la Champions. Ojalá consigamos seguir adelante en la competición", sentenció el entrenador malaguista.

En cuanto al Oporto, la principal novedad la representa la vuelta a la convocatoria de Silvestre Varela, ausente en los últimos encuentros por lesión mientras que se confirma la presencia de James Rodríguez en la relación después de superar una lesión muscular que le mantuvo en el dique seco hasta el viernes pasado, jornada en la que su equipo se midió al Beira Mar en jornada de la liga portuguesa.