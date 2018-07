PELLEGRINI: "NO BUSCAREMOS EL CERO A CERO"

Manuel Pellegrini vuelve al Bernabéu, escenario donde la temporada pasada su oponente le hizo un 'siete'. Las circunstancias son distintas y el equipo malaguista afronta la eliminatoria de octavos de final de la Copa con la intención de lograr un buen resultado y solventar la misma siete días después en La Rosaleda. El chileno expresó en rueda de prensa que no renunciará a su estilo en el feudo del vigente campeón de este torneo. ""Vamos a intentar buscar la clasificación a través del juego del Málaga, no meternos atrás a buscar el 0 a 0. Si no logramos pasar, que sea por méritos del Real Madrid y no por deficiencias nuestras".

José Mourinho, técnico del conjunto blanco, por su parte, aseguró que espera a un Málaga con "mucha ilusión" y que "peleará la eliminatoria". El portugués apuntó sobre el conjunto malaguista que es un equipo "con una buena plantilla hecha a base de mucho dinero", por lo que "no espero acabar ya la eliminatoria aunque sí quiero ganar".

El Málaga se presenta con todo su potencial a excepción de los lesionados Julio Baptista y Joaquín, además de los descartados por decisión técnica Maresca, Portillo, Recio, Kris, Edinho y Hélder Rosario y el sancionado Weligton.