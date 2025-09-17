Los Patios y Rosaleda se suman al World Cleanup Day con una jornada de recogida de basuraleza

Los centros comerciales Los Patios y Rosaleda renuevan su compromiso con el cuidado del entorno natural participando conjuntamente en el World Cleanup Day 2025, la mayor acción de voluntariado ambiental a nivel global.

La iniciativa consistirá en una recogida de basuraleza el próximo domingo 21 de septiembre, organizada en colaboración con la asociación AndaLimpia. La actividad se desarrollará en El Espigón y la playa de San Andrés, en horario de 9:30 h a 11:30 h, con el objetivo de limpiar estos espacios costeros y concienciar sobre el impacto de los residuos en nuestros ecosistemas.

“Esta acción conjunta refleja la importancia de unir fuerzas entre entidades, empresas y ciudadanía para lograr un cambio real en el cuidado del planeta”, han señalado representantes de ambos centros comerciales. La actividad está abierta al público y se invita a todos los ciudadanos a participar. Los interesados pueden escribirse en las webs de los centros comerciales para asegurar su plaza