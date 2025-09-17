RECICLAJE

Los Patios y Rosaleda se suman al World Cleanup Day con una jornada de recogida de basuraleza

La actividad tendrá lugar el domingo 21 de septiembre y se desarrollará en El Espigón y la playa de San Andrés

Redacción

Málaga |

La galería del centro comercial Rosaleda ya es Pet Friendly
La galería del centro comercial Rosaleda ya es Pet Friendly | ondacero.es

Los centros comerciales Los Patios y Rosaleda renuevan su compromiso con el cuidado del entorno natural participando conjuntamente en el World Cleanup Day 2025, la mayor acción de voluntariado ambiental a nivel global.

La iniciativa consistirá en una recogida de basuraleza el próximo domingo 21 de septiembre, organizada en colaboración con la asociación AndaLimpia. La actividad se desarrollará en El Espigón y la playa de San Andrés, en horario de 9:30 h a 11:30 h, con el objetivo de limpiar estos espacios costeros y concienciar sobre el impacto de los residuos en nuestros ecosistemas.

“Esta acción conjunta refleja la importancia de unir fuerzas entre entidades, empresas y ciudadanía para lograr un cambio real en el cuidado del planeta”, han señalado representantes de ambos centros comerciales. La actividad está abierta al público y se invita a todos los ciudadanos a participar. Los interesados pueden escribirse en las webs de los centros comerciales para asegurar su plaza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer