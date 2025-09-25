El Parque El Calvario acogerá este sábado la XIII Velada de Muay Thai con la participación de clubes procedentes de todo el país

El Ayuntamiento de Estepona informa que el Parque El Calvario acogerá este sábado, 27 de septiembre, la XIII Velada de Muay Thai, en la que participarán diversos clubes deportivos de todo el país. La velada, organizada por el Club Deportivo Golden Boy de Muaytai de Estepona, cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza y la Federación Española de KB (Kickboxing) y Muay Thai, y la colaboración del Consistorio.

El concejal adscrito a la delegación de Deportes, Luis Gil, ha declarado que cada edición de este evento es todo un éxito de público, lo que ha convertido esta competición en una cita ineludible para los aficionados a esta disciplina. Además, ha querido agradecer el gran trabajo que lleva a cabo el club Golden Boy en la preparación de luchadores, muchos de los cuales cuentan con una carrera consolidada, situándose algunos de ellos como primeros de España y Andalucía.

Darío Gil, presidente del Club Deportivo Golden Boy de Muaythai de Estepona, ha informado que el evento dará inicio a las 17:00 horas con una prevelada en la que se celebrarán los combates de las categorías amateur y menores.

Por su parte, el Golden Series dará comienzo a partir de las 20:00 horas. El público disfrutará de una emocionante velada de K1 dentro de la Golden Boy Golden Series. En el combate destacado de la noche, Navarrete, un joven luchador que empieza a forjar su camino en los deportes de contacto, se medirá frente a Xavi Lantaron, un veterano con gran experiencia y títulos en su trayectoria.

El precio de la velada es de 22 € en grada general.