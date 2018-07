El CD El Palo, vivero donde maduran cuatro jugadores del Málaga CF

El meta, Pol Ballesté, ha explicado su trayectoria: "Con 11 años entré en la Masía, me crié y formé en las categorías inferiores del Barcelona, pero decidí que lo mejor para mi carrera era salir hasta Málaga. Tras un año lesionado surgió la posibilidad de rescindir con el club y con la llegada de Manuel Casanova a Málaga, hubo una apuesta".



Pol este año empezó la pretemporada con el filial y se llegó a un acuerdo para salir cedido a Segunda B con El Palo y, según el portero, fue mejor jugar en una categoría superior: "No me arrepiento, creo que la cosa va bien".



Fendi lo tiene claro en cuanto a esta política de cesiones: "Ya el año pasado lo intentamos, pero al final no se dio que viniera ningún jugador, este año sí ha sido posible y son hasta cuatro jugadores los que han venido a El Palo cedidos por el Málaga". Uno de ellos es Jaime Moreno que debutó recientemente con gol en El Palo.

El equipo paleño tras perder 0-1 con el Lucena ocupa la undécima posición de la clasificación.