La Orquesta Sinfónica de Málaga interpreta a Beethoven y una selecCión de zarzuelas para el concierto benéfico de Manos Unidas

La Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la batuta del director Rubén Díez, ofrece el concierto anual de aniversario de Manos Unidas, que se celebra el 28 de octubre en el Teatro Cervantes de Málaga. La formación contará con Antonio Ortiz al piano, las sopranos Alba Chantar y Lucía Millán y la bailaora Carmen Camacho.

El programa tendrá una primera parte con el 'Concierto para piano y orquesta nº 5 en mi bemol mayor, Op. 73', popularmente conocido como 'Emperador' y compuesto por Ludwig van Beethoven (1770-1827). Para la segunda parte interpretarán una selección de zarzuelas con Intermedio de 'La boda de Luis Alonso', de Gerónimo Giménez, el intermedio de 'La leyenda del beso', de Reveriano Soutullo y Juan Vert y dúos, arias y romanzas de célebres títulos del repertorio español.

La labor de Manos Unidad

Manos Unidas es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD), católica, seglar y de voluntarios, que en 2025 cumple 66 años de trabajo por los más necesitados. Es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda y promoción de los países en vías de desarrollo.

Tienen dos líneas de trabajo: Dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. Y reunir medios económicos para financiar los programas y proyectos de desarrollo integral que nos solicitan, respetando siempre las necesidades de los peticionarios.

Sus fondos proceden de cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de colegios, empresas, donativos, herencias y convocatorias de organismos públicos para el desarrollo, así como actividades organizadas para tal fin. En el 2024 se hicieron 375 proyectos en 53 países de América, África y Asia y se beneficiaron 1,6 millones de personas. Para los que deseen donar y no puedan asistir al concierto, disponen de Fila 0.