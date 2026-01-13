Nuevo año, nuevos destinos: Vueling lanza un 20% de descuento en vuelos desde Málaga para viajar más este 2026

Con la llegada de 2026 regresan también los propósitos de Año Nuevo y la ilusión por cumplirlos. Entre los más repetidos está el de viajar más, descubrir nuevos destinos y vivir experiencias diferentes. Para ayudar a hacerlo realidad, Vueling lanza una promoción especial con un 20% de descuento en vuelos a rutas seleccionadas.

La promoción estará disponible hasta el 18 de enero de 2026 a través de la web de Vueling y en sus canales habituales, y permitirá volar entre el 19 de enero y el 21 de junio de 2026, un periodo ideal para planificar escapadas durante los primeros meses del año.

Entre los destinos disponibles desde Málaga con precios especiales se encuentran ciudades europeas como Londres o París, perfectas para escapadas urbanas; así como destinos dentro de España como Bilbao o Barcelona, ideales para disfrutar de la cultura, la gastronomía y el ocio local.

Con una red de más de 100 destinos en Europa y el norte de África, Vueling pone al alcance de los viajeros múltiples opciones para empezar el año viajando y convertir los propósitos de Año Nuevo en experiencias inolvidables.