Tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, fallecidos en un accidente de tráfico en Ronda

El accidente tuvo lugar en torno a las 2.30 horas de este miércoles, en el kilómetro 30 de la carretera A-374, que comunica las provincias de Málaga y Cádiz. Se trata de una zona conocida como La Dehesa. El vehículo, un Mercedes gris, se aproximaba a un control policial establecido en ese punto cuando, al parecer los agentes observaron una maniobra extraña, al tiempo que es pareció que desde el vehículo se lanzaba algo al exterior. Eso motivó que desde el control les dieran el "alto", si bien el conductor no hizo caso a las indicaciones y siguió adelante, para acabar por perder el control en una curva peligrosa y caer por un terraplén de unos 10 o 12 metros.

El dispositivo de emergencias que se desplazó de inmediato al lugar no pudo hacer nada por salvar la vida de los ocupantes del coche, que quedó completamente destrozado. La Guardia Civil pudo identificar a dos de los tres ocupantes, de 15 y 16 años respectivamente. La Policía Nacional trabaja en caulquier caso en el proceso de identificaciones, que "aún no son plenas", señalan. De hecho, el tercero de los ocupantes aún no se ha logrado filiar por completo.

La investigación sobre lo ocurrido está abierta. Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del propio accidente.