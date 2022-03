El alcalde de Málaga devolverá la medalla Pushkin que recibió de Putin

De la Torre pone a disposición de la embajada la polémica medalla, dejando clara la condena y repulsa total a la actuación del Gobierno de Putin. Al mismo tiempo, reitera que las decisiones llegan acorde a las conversaciones de estos días con el Gobierno central, para tener una postura común al respecto.

El Museo Ruso de Málaga, sucursal del Museo Estatal de San Petersburgo, seguirá abierto pero no podrá renovar sus exposiciones actuales al no ser posibles las transferencias económicas comprometidas por el Ayuntamiento debido a las sanciones europeas a Rusia. La pinacoteca no renovará las exposiciones, si bien la presencia de la misma se mantendrá y el museo permanecerá abierto, objetivo primordial del Ayuntamiento en estos días.