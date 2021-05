The Beach Club Higuerón, gran apuesta de ocio junto al mar de Higuerón para este 202

Higuerón Resort junto a Urbania ha presentado hoy en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR-2021), una nueva iniciativa para completar su ya de por sí amplia oferta de ocio y wellness: The Beach Club Higuerón. Se trata de un club de playa situado en la parte sur del complejo, a la orilla del mar, con el que se pretende que los abonados del resort y el público en general disfruten de una experiencia única, marcada por el trato exquisito y los servicios de primer nivel, con el Mediterráneo como telón de fondo. La instalación, que abrirá sus puertas el próximo 29 de mayo, ha supuesto una inversión de cinco millones de euros y conlleva la contratación de 80 personas.

The Beach Club Higuerón es una instalación exclusiva e innovadora, cuidada hasta el mínimo detalle, con la que Higuerón Resort y Urbania dan un paso más en su camino a la excelencia.

“Llevamos años trabajando y estudiando esta gran iniciativa que busca complementar nuestra ya de por sí amplia oferta de ocio y relajación que ofrecemos en la actualidad. Para ello, hemos ideado un espacio abierto, en el que nuestros abonados, residentes y público en general, pueda encontrar momentos de relax en un entorno privilegiado”, ha explicado Manuel Morales, general manager de The Beach Club Higuerón.

Un lugar para todos

La instalación se encuentra apenas un kilómetro al sur de Higuerón Hotel Málaga, Curio Collection by Hilton y de Higuerón West, en la playa, y está dividida en cinco plantas diferenciadas; todas disponen de terrazas con vistas panorámicas frente al mar. En las dos plantas superiores hay cuatro apartamentos turísticos que se pueden alquilar; en la intermedia está la única área exclusiva para abonados y huéspedes del hotel cinco estrellas, donde además de la terraza, hay una piscina infinity con vistas al Mediterráneo. Las otras dos son de acceso general. Para hacer más cómoda la estancia, junto al edificio, se ha habilitado un aparcamiento con capacidad de 70 vehículos y servicio de valet- parking.

La gastronomía más exquisita será una de las grandes protagonistas del club, que ofrece tres espacios de restauración únicos. A pie de la Nacional 340, principal arteria de comunicación de la Costa del Sol, está el restaurante The Japo, con una carta especializada en gastronomía nipona elaborada por el chef Carlos Navarro, considerado un maestro del sushi de talla mundial. Es más, obtuvo el quinto puesto en la Copa del Mundo de Sushi. Mientras, The Club tendrá una propuesta de carta informal, tipo snacks, cuyo acceso es exclusivo para los abonados. Son platos ideales para consumir en las camas balinesas que estarán junto a la piscina. Y por último estará The Beach, un restaurante que cuenta con una superficie de más de 400 metros cuadrados y sirve una amplia variedad de platos basados en la dieta Mediterránea, cocinados con ingredientes de proximidad, siendo así un ejemplo de la denominada cocina Kilómetro 0. Tanto las cartas de The Club como de The Beach han sido elaborada por chef Diego Gallegos, que cuenta en su haber con una Estrella Michelin y una Estrella Verde a la sostenibilidad. La oferta culinaria se complementará con conciertos en directo, DJ’s y todo tipo de actividades culturales y lúdicas. Desde Higuerón Resort y Urbania se ha querido dotar al lugar de un carácter multidisciplinar, por lo que además de disfrutar de la programación que se desarrollará a lo largo de todo el año (conciertos, exposiciones, actividades deportivas…), el público tendrá a su disposición un espacio de coworking en el interior de The Japo, dotado de todas las comodidades, para que trabajar sea un auténtico placer. Y además habrá una tienda y se ofrecerán desayunos.

Asimismo, entre los servicios que ofertará The Beach Club Higuerón, está la posibilidad de alquilar un barco para pasar el día en el Mediterráneo, tan sólo unas horas o ver la puesta de sol, todo ello desde una embarcación de 12 plazas. Los clientes también tendrán la oportunidad de probar las embarcaciones de la conocida firma DeAntonio Yachts. The Beach Club Higuerón estará abierto todo el año aprovechando así su ubicación privilegiada, en pleno corazón de la Costa del Sol, donde se registran más de 300 días de soleados al año.