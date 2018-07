Sánchez Maldonado, nuevo consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Tres malagueños en el nuevo ejecutivo de Susana Díaz

Hoy toman posesión los once integrantes del nuevo gobierno andaluz. La nueva presidenta, Susana Díaz, encabeza un listado de once componentes del nuevo gobierno de los que tres llegan desde Málaga: Luciano Alonso suma Educación a su competencia en Cultura y Deportes; Rafael Rodríguez (IU) sigue la frente de Turismo y Comercio y a, ellos dos, se suma el que posiblemente atesore más peso en el nuevo ejecutivo: el catedrático José Sánchez Maldonado, como consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. El ex concejal socialista en el Ayuntamiento fue componente del Consejo Económico y Social de Andalucía, dentro del cupo de expertos designados por el Gobierno andaluz y, hasta hace unos meses, presidente de la Autoridad Portuaria, que abandonó alegando problemas de hipetensión.