El ex Presidente José María Aznar se reúne con el consejo del Círculo Empresarial de Málaga

El presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, además de actual presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, ha participado este jueves en un almuerzo, organizado por el Círculo Empresarial de Málaga. El ex mandatario ha protagonizado una conferencia, ante más de 300 asistentes, en la que ha abordado asuntos de actualidad y donde los asociados han podido, además, conocer de primera mano la opinión del ex mandatario acerca de los retos de presente y futuro de la sociedad española.

Aznar, invitado de excepción por la institución empresarial malagueña, se ha referido a la actual coyuntura económica del país, apuntando que “tenemos una situación económica sustanciada por una palabra: divergencia. España no ha hecho más que perder capacidad de renta per cápita, capacidad adquisitiva y competitiva en relación con el resto de Europa. Lo ideal sería hacer grandes pactos para estabilizar la economía española”, ha asegurado.

Quien fuese presidente del Gobierno en las VI y VII legislaturas de España, ha participado, tras el almuerzo, en una mesa redonda, respondiendo a preguntas de los propios asociados y resto de asistentes. Así, la alocución del ex mandatario ha versado en torno a materias como el liderazgo, la economía o la geoestrategia empresarial. Al respecto, ha destacado el papel de Málaga capital como “todo un ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos”, añadiendo su cualidad como “lugar que ha sabido interpretar los cambios” que se han producido en la sociedad.

En este sentido, ha apostado por “tomar decisiones firmes en política fiscal, económica, empresarial y laboral, pensiones y política energética”. “Sería necesario hacer todas esas cosas con un gran acuerdo, pero a falta del pilar centro izquierda, solamente una fuerza anclada en la democracia, en la libertad y en la Constitución, puede mejorar nuestra economía y sociedad”, ha advertido Aznar, quien ha apuntado, además, su convencimiento en las posibilidades de crecimiento de nuestro país. “España tiene capacidad para tener grandes ambiciones en el exterior. Lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar”, ha dicho.

Aznar, quien ha ejercido su papel de ponente en una cita que ha congregado a el grueso de componentes del Círculo Empresarial de Málaga, en la Finca Las Yeguas de la localidad malagueña de Pizarra, ha señalado, al respecto de la actual situación política del país que “España es la única nación del mundo apoyada por personas que quieren destruir el país. Y está liderado por personas que son el ejercicio del antiliderazgo”, ha añadido. “El liderazgo es la renuncia a posiciones propias en favor del bien común, no el sacrificio del bien común en beneficio de posiciones propias. Esas dos combinaciones marcan un terreno que no es deseable”, ha subrayado el ex presidente del Gobierno. Al respecto de posibles pactos y acuerdos en pro de la estabilidad política del país, Aznar ha señalado que “si no son posibles los acuerdos porque los objetivos comunes no existen, lo mejor es que España tenga un gobierno lo más fuerte y menos dependiente posible”.

El encuentro de este jueves se enmarca en el espectro de propuestas que el Círculo Empresarial de Málaga pone en marcha a lo largo de todo el año, bajo los valores de ‘compartir’, ‘confianza’ y ‘compromiso’, y con el objetivo de incentivar y potenciar al sector emprendedor y empresarial malagueño.