Paradas Romero, condenado por coacciones a Cassá

En la sentencia, que no es firme, se considera al exárbitro como autor de tres delitos leves de coacciones. Ahora, Paradas Romero tendrá que decidir si recurre o no ante la Audiencia Provincial. Las llamadas en "horas intempestivas" realizadas a Cassá y otros dos de sus colaboradores son entendidas por la jueza del caso como un delito leve de coacciones a tres excompañeros de partidos Íñigo Vallejo y Beatriz González. En total, según se refleja en la sentencia, fueron casi 150 las llamadas realizadas desde un número oculto.

Petición en cascada del cese de Paradas

Cassá ha exigido "su cese inmediato" a través de su cuenta de Twitter tras conocerse la sentencia. A la vez, desde su perfil personal, la mujer del concejal no adscrito asegura que "La última llamada a Juan Cassá desde el móvil de Paradas Romero fue en el mismísimo momento en que estaba ardiendo la autocaravana".

El grupo municipal socialista también pide el cese del actual gerente de Málaga Deportes y Eventos. En un comunicado, recuerdan que "este grupo municipal lleva desde enero pidiendo la dimisión de este cargo de confianza, básicamente desde que se tuvo conocimiento del auto del Juzgado número 5 de Málaga donde se confirmaba que Paradas se sentaría en el banquillo acusado por delitos de coacciones hacia el concejal tránsfuga Juan Cassá Lombardía", señala el escrito.

"En dicho momento procesal, desde el Grupo Municipal Socialista entendimos que era necesario que este cargo fuera apartado para que se defendiera de esas acusaciones fuera de la institución, sin menoscabar la imagen de la misma. Una vez conocida la sentencia y su condena, entendemos que el alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre, debe cesarlo inmediatamente de sus responsabilidades públicas ya que los delitos por los que ha sido condenado atenta directamente contra un edil de la corporación municipal. A nuestro juicio, no hace nada al respecto sería un error tremendo", apuntan.

Además, el PSOE señala al ex partido de Cassá, al que pertenece Paradas Romero. Los socialistas dicen que "no entenderíamos que Ciudadanos, partido al que pertenece el condenado, tampoco pidiera su cese ya que, de no hacerlo, incumpliría sus propias normas de funcionamiento como partido (artículo 22.1.a), estando estaturariamente obligado a apartarlo de cuanta responsabilidad tenga institucional y orgánicamente", concluye el comunicado.