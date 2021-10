La cadena sale por primera vez de Madrid y tras abrir las puertas de Valencia, desembarca en Málaga con su segundo cinco estrellas

Only YOU Hotels abre las puertas de Only YOU Hotel Málaga

Tras numerosos años afincados en Madrid desde su primera apertura y después de desembarcar en la ciudad de Valencia, Only YOU Hotels abre las puertas de su segundo cinco estrellas: Only YOU Hotel Málaga. Un hotel situado en el centro de la capital de la Costa del Sol y ubicado en el emblemático edificio de La Equitativa, entre el comienzo de la famosa calle Larios y la Alameda Principal con el casco histórico de la ciudad a un lado, y la zona portuaria, Palmeral de las sorpresas y el Muelle 1 al otro.

Isabel Naranjo