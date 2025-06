Molan los 90 llega a Málaga Fórum el próximo sábado 07 de junio

El Málaga Forum será el escenario del esperado festival Molan los 90 el próximo 7 de junio. Un evento único que transportará a todos los asistentes a la década dorada de la música, con lo mejor del eurodance, la música electrónica y los grandes himnos pop de los 90. Este festival se convertirá en una de las citas más destacadas del verano en la ciudad, atrayendo a miles de personas para revivir los éxitos más icónicos de los 90, en una noche cargada de energía, nostalgia y diversión.

Deep Delay Producciones ha reunido a un cartel espectacular con artistas internacionales que llevarán la fiesta al siguiente nivel. Los artistas confirmados son: Snap!, Safri Duo, Haddaway, Fragma, Paco Pil, Just Luis, Chimo Bayo, Double You, Locomía, Dj Xavi in Session. Todos ellos traerán los grandes éxitos que siguen sonando en todas las pistas de baile del mundo.