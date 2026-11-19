El ciclista malagueño Miguel Solís tiene previsto salir el próximo 25 de noviembre desde Rincón de la Victoria hacia Madrid y regresar también pedaleando. Serán aproximadamente 1.200 kilómetros para dar visibilidad a un mensaje: detrás de cada ciclista hay una persona, una familia y una vida que merece ser protegida.

En junio de 2021, Solís sufrió un atropello con fuga que le causó graves fracturas vertebrales y una larga recuperación. Desde entonces ha impulsado distintas acciones de concienciación a través de la bicicleta. La más reciente fueron 17 horas pedaleando en el Parque Tangamanga de San Luis Potosí, México, con repercusión en medios españoles y mexicanos.

Esta nueva salida llevará el lema «Una bici. Una vida.» hasta el Kilómetro Cero de Madrid, antes de emprender la vuelta a Rincón de la Victoria. El recorrido enlaza Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Tres veces campeón de Andalucía y ganador de los 101 km de Ronda, Miguel cuenta además con una larga trayectoria profesional en el sector ciclista y en la organización de pruebas. Compartirá fotografías y vídeos del viaje para extender el mensaje de convivencia y responsabilidad en la carretera.