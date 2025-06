Más de 9.000 estudiantes empiezan hoy la PAU en Málaga

Un total de 9.153 estudiantes de la provincia se enfrentan hoy a la selectividad, este año rebautizada con el nombre de PAU. Esta cifra supone un descenso en 389 jóvenes si se compara con la selectividad de 2024. En esta primera jornada los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía y Lengua Extranjera.

Los exámenes se distribuirán en 16 sedes, 7 en el campus de Teatinos y las otras repartidas en Vélez-Málaga, Benalmádena, Antequera, Marbella, Fuengirola, Estepona, Ronda y Cártama.

Una de las principales novedades es el formato de examen: ya no habrá varios modelos a elegir por asignatura, sino uno único por materia, aunque dentro del mismo se ofrecerán varias opciones de respuesta. En este sentido, se valorará más la capacidad de argumentación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, y los más de 400 correctores de la provincia tendrán en cuenta la ortografía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio penalizará más en las materias lingüísticas que en las no lingüísticas.