El Dr. Javier Collado Alcázar, integrante de la Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética de Vithas Málaga desde el año 2018, ha sido galardonado como el mejor cirujano plástico de España según los reconocidos galardones Doctoralia Awards 2026, que cumplen ya su decimotercera edición. Estos premios reconocen a los especialistas y centros sanitarios mejor valorados, tanto por sus pacientes como por sus propios compañeros de profesión.

El doctor Collado, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Medicina Estética y numerosos cursos de especialización a sus espaldas, es experto en cirugía facial, mamaria y un auténtico referente nacional en reasignación de género. Además, durante su periodo de especialización, realizó su tesis doctoral en colaboración con la Universidad de Málaga con una calificación de sobresaliente cum laude.

En cuanto a su experiencia profesional, se incorporó al Hospital Vithas Málaga tras cursar numerosas estancias hospitalarias en prestigiosos centros de cirugía plástica ubicados en países como Estados Unidos o Taiwán, donde aprendió y perfeccionó los últimos avances en cirugía estética y reparadora.

“Me gusta insistir en la especial importancia que este premio tiene para mí, ya que se concede en base a las opiniones de otros compañeros de profesión y, lo que es más importante, también por los propios pacientes que han pasado por mi consulta en los últimos meses” concluye el Dr. Collado.