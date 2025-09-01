INCENDIO

Un incendio forestal afecta a la zona de Santángelo Oeste en Benalmádena

Las llamas han obligado a desalojar seis viviendas y a cortes de tráfico, donde ya están desplegados medios del Infoca y de los servicios municipales de emergencias

Agencias | Vicente Martínez

Málaga |

Un incendio forestal afecta a la zona de Santángelo Oeste en Benalmádena
Un incendio forestal afecta a la zona de Santángelo Oeste en Benalmádena | Ayuntamiento de Benalmádena

Un incendio de matorral se ha originado poco después de este mediodía junto a la urbanización Rocas Blancas, entre Arroyo de la Miel y Benalmádena. En estos momentos, se han incorporado a los trabajos de extinción el personal de INFOCA, Protección Civil de Benalmádena y la totalidad de las dotaciones de Bomberos de la localidad.

Aunque por el momento no se conoce la magnitud, ya hay estricciones de tráfico en la zona y seis viviendas desalojadas de la c/ Camino de las Canteras. Desde el Ayuntamiento de Benalmádena han informado que las labores de extinción se están complicando por el viento fuerte de la zona y ruegan a la población que mantengan las vías de acceso despejadas, sigan las indicaciones de las autoridades y la información por fuentes oficiales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer