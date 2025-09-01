Un incendio forestal afecta a la zona de Santángelo Oeste en Benalmádena

Un incendio de matorral se ha originado poco después de este mediodía junto a la urbanización Rocas Blancas, entre Arroyo de la Miel y Benalmádena. En estos momentos, se han incorporado a los trabajos de extinción el personal de INFOCA, Protección Civil de Benalmádena y la totalidad de las dotaciones de Bomberos de la localidad.

Aunque por el momento no se conoce la magnitud, ya hay estricciones de tráfico en la zona y seis viviendas desalojadas de la c/ Camino de las Canteras. Desde el Ayuntamiento de Benalmádena han informado que las labores de extinción se están complicando por el viento fuerte de la zona y ruegan a la población que mantengan las vías de acceso despejadas, sigan las indicaciones de las autoridades y la información por fuentes oficiales.