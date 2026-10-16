Finca la Torre celebra 15 años de trayectoria junto a instituciones, cocineros y colaboradores de la marca

Finca La Torre celebró su 15 aniversario con un acto en el que estuvieron presente instituciones, clientes, chefs, colaboradores y amigos de la marca para celebrar el camino recorrido desde sus inicios hasta consolidarse como una de las grandes referencias del aceite de oliva virgen extra en España. La almazara, situada en Bobadilla, a quince minutos de Antequera, convirtió esta fiesta en un reconocimiento a todas las personas y entidades que han acompañado su crecimiento durante estos años.

El encuentro reunió a representantes de las principales administraciones del territorio, entre ellos Manuel Jesús Barón Ríos, alcalde de Antequera; José Carlos Álvarez Martín, secretario general de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Andalucía; y Manuel Marmolejo Setién, vicepresidente y responsable del área de Gestión Económica Administrativa de la Diputación Provincial de Málaga. Su presencia reforzó el vínculo de Finca La Torre con Antequera, con la provincia de Málaga y con el conjunto del sector agroalimentario andaluz.

Durante el acto, Borja Adrián, director comercial de Finca La Torre, fue el encargado de entregar los distintos reconocimientos preparados con motivo del aniversario. Entre ellos, el reconocimiento al mejor importador, concedido a la empresa coreana ‘S2food’; el reconocimiento al apoyo de las autoridades; y la entrega de chaquetillas a los chefs emblema de la marca, como gesto de agradecimiento a quienes han contribuido a llevar el AOVE de Finca La Torre a algunas de las mesas más relevantes.

15 AÑOS DE TRAYECTORIA DESDE ANTEQUERA

Finca La Torre cumple estos 15 años con una identidad muy definida: recolección temprana, extracción en frío y una elaboración precisa, pensada para mantener campaña tras campaña el perfil de sus aceites. Su crecimiento ha ido ligado a una forma de entender el AOVE como producto gastronómico, pero también como parte del patrimonio agrícola y cultural de Andalucía. En esa trayectoria ha sido fundamental el trabajo de Víctor Pérez, ingeniero agrónomo y responsable de la elaboración del aceite, que ha liderado desde el origen una manera de trabajar basada en el respeto al olivar, la selección del fruto y la búsqueda de la máxima calidad en cada campaña. Bajo su dirección técnica, Finca La Torre ha construido un modelo reconocido dentro y fuera de España, con aceites valorados por cocineros, prescriptores, consumidores y jurados especializados.

APOYO INSTITUCIONAL AL AOVE MALAGUEÑO

La celebración sirvió también para poner en valor el peso del aceite de oliva virgen extra en la economía, la gastronomía y la imagen exterior de Andalucía. Desde Antequera, Finca La Torre ha contribuido a proyectar el nombre de Málaga en el sector oleícola nacional e internacional, defendiendo una producción de calidad vinculada al territorio y a una finca con historia.

«Ellos querían que el aceite se convirtiera en un referente de calidad, en un alimento exquisito, exquisito para demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Bueno, pues ya llevan 15 años haciéndolas bien y para mí como alcalde de Antequera es un honor y un orgullo que haya una empresa como Finca La Torre», afirmó Manuel Jesús Barón Ríos, alcalde de Antequera

«Quiero felicitar a Finca La Torre por su trabajo bien hecho, por su saber hacer y porque nos sigan deleitando y además nos sigan maravillando con estos magníficos productos que tienen, porque no es solo un aceite, sino que han sido capaces de sacarle valor a cuatro variedades», declaró José Carlos Álvarez Martín, secretario general de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Andalucía

«Más allá de estos 15 años de historia y reconocimientos, Finca La Torre afronta el futuro con ilusión y con una visión renovada que se refleja en cada nueva campaña. Cada botella de aceite de oliva virgen extra que salga de esta almazara en los próximos meses llevará consigo el sello inconfundible de Antequera y de Málaga, así como la máxima exigencia y el cuidado que caracterizan su elaboración», afirmó Manuel Marmolejo Setién, vicepresidente y responsable del área de Gestión Económica Administrativa de la Diputación Provincial de Málaga

Con este acto, Finca La Torre quiso celebrar una fecha simbólica, agradecer el apoyo recibido durante estos años y mirar al futuro desde el mismo lugar desde el que empezó todo, el olivar. Un aniversario que resume 15 años de trabajo en el campo y en la almazara, pero también una forma de entender el AOVE andaluz desde la excelencia, la sostenibilidad y la conexión con el territorio.