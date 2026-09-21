CICLISMO POR LA PAZ

Este lunes 21 de septiembre 35 ciclistas recorrerán el casco urbano ataviados con camisetas fluorescentes

Con motivo del Día Internacional de la Paz decretado por la ONU

Redacción

Málaga |

Este lunes 21 de septiembre 35 ciclistas recorrerán el casco urbano ataviados con camisetas fluorescentes
Este lunes 21 de septiembre 35 ciclistas recorrerán el casco urbano ataviados con camisetas fluorescentes | Vuelta por la Paz

Estas llevarán frases en pecho y espalda con lemas como: "La Paz debede trabajarse todos los días", "Dediquemos todos unidos un día a unalto el fuego global", "La paz se cultiva con solidaridad, respeto a otras culturas y razas" y otros de participación abierta.

El autor social y autodidacta Jesús Antonio Fernández Olmedo promueveesta acción y otras por todo el territorio animando a la participación activa de cualquier persona en esta búsqueda activa de la paz.

Porque la paz no llegará sola , hay que fomentar el diálogo y generar sobre todo en los medios en los que uno se mueve una "Cultura de Paz" a través de diversas actividades.

Las guerras en el mundo se terminarán el día en que el ser humano tome conciencia de verdad de que no solucionan nada , al contrario dejan heridas muy difíciles de cerrar.

"La Vuelta por la Paz" comenzará a partir de las 12:00 H del mediodía y pretende crear una atmósfera de concordia.

Presionar a los que deciden para que se dejen de fabricar y vender armas es también básico en nuestro hacer cotidiano.

Igualmente trabajar por cambiar uno y mejorar como persona día a día tiene que ver con este proyecto de paz.

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