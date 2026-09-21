Este lunes 21 de septiembre 35 ciclistas recorrerán el casco urbano ataviados con camisetas fluorescentes

Estas llevarán frases en pecho y espalda con lemas como: "La Paz debede trabajarse todos los días", "Dediquemos todos unidos un día a unalto el fuego global", "La paz se cultiva con solidaridad, respeto a otras culturas y razas" y otros de participación abierta.

El autor social y autodidacta Jesús Antonio Fernández Olmedo promueveesta acción y otras por todo el territorio animando a la participación activa de cualquier persona en esta búsqueda activa de la paz.

Porque la paz no llegará sola , hay que fomentar el diálogo y generar sobre todo en los medios en los que uno se mueve una "Cultura de Paz" a través de diversas actividades.

Las guerras en el mundo se terminarán el día en que el ser humano tome conciencia de verdad de que no solucionan nada , al contrario dejan heridas muy difíciles de cerrar.

"La Vuelta por la Paz" comenzará a partir de las 12:00 H del mediodía y pretende crear una atmósfera de concordia.

Presionar a los que deciden para que se dejen de fabricar y vender armas es también básico en nuestro hacer cotidiano.

Igualmente trabajar por cambiar uno y mejorar como persona día a día tiene que ver con este proyecto de paz.