Las esculturas del Puerto solo se expondrán durante seis meses

La Autoridad Portuaria ha tomado esta decisión tras la controversia generada entre diversas instituciones de carácter cultural

Redacción | Vicente Martínez

Málaga |

El grupo escultórico Las columnas del mar, del artista internacional Ginés Serrán solo estarán expuestas durante seis meses. Así lo anuncia la Autoridad Portuaria en un comunicado, que ha tomado esta decisión tras diversas conversaciones mantenidas junto con el Ayuntamiento de Málaga tras la polémica que se ha generado por su ubicación en los accesos desde la Plaza de la Marina.

De hecho, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y la Sociedad Económica de Amigos del País se han unido en contra de la instalación del citado grupo escultórico.

Finalmente, la Autoridad Portuaria ha optado porque la exposición sea temporal y, transcurrido el periodo, se procederá a su desmontaje y traslado a una ubicación consensuada y con menor impacto.

Sobre las obras

Las Columnas del mar de Ginés Serrán se compone por cuatro esculturas: dos leones y dos dioses, Neptuno y Venus colocados sobre unas columnas que dan a las plazas Poeta Alfonos Canales y de La Marina. Las piezas más grandes, incluyendo los pedestales, medirán unos 11 metros y las más pequeñas, 8,5. Destaca, por su parte, el dios de los océanos, que medirá ocho metros de altura y lleva en el brazo derecho una red de pesca en bronce y 24 quilates de oro.

