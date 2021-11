Las empresas deben invertir en digitalización y sostenibilidad para ser competitivas en un difícil contexto internacional

Las empresas tienen que invertir en procesos de transformación digital y en sostenibilidad si quieren seguir siendo competitivas tanto en el mercado español como internacional. Esta es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante la celebración en Málaga de la duodécima edición de Andalucía Management, el mayor encuentro de empresarios y directivos de la región andaluza que, como en anteriores ocasiones, ha superado el medio millar de asistentes.

El ex ministro y presidente de ITP Aero, Josep Piqué, ha advertido de la “tensión creciente” entre Estados Unidos y China por hacerse con la hegemonía mundial e incluso ha advertido de que puede haber una invasión china de Taiwán si los estadounidenses no actúan. Ambos países están moviendo ficha captando aliados y el centro del mundo se ha desplazado a la zona del sureste asiático. Por otra parte, Piqué ha señalado que “China sabe que si quiere ser la principal potencia mundial tiene que basar su estrategia en la superioridad tecnológica y en algunos terrenos van por delante como el 5G o la inteligencia artificial”, aunque también ha insistido en que un mundo dominado por China “va en contra de valores occidentales como la libertad”.

El ex ministro y directivo de Llorente y Cuenca, Jordi Sevilla, y el ex presidente de International Airlines Group Antonio Vázquez han participado en una mesa de debate titulada El futuro nos atropella. “Estamos viviendo acontecimientos muy importantes como el cambio climático, la digitalización o la nueva revolución de la inteligencia artificial y van mucho más rápidos que la capacidad de entendimiento y de adaptación de los seres humanos, por lo que vamos a llegar tarde y espero que no perdamos el control de hacia dónde queremos ir como sociedad”, ha dicho Sevilla, mientras que Vázquez ha afirmado que “la clase empresarial ha reaccionado maravillosamente bien ante el golpe brutal del Covid y les coge con los músculos tensos. Las empresas tienen que estar preparadas para estar ante un permanente proceso de transformación del modelo productivo, de fuentes de financiación, esquemas de gobierno corporativo, etcétera para ser competitivos en un mundo que ha abierto el espectro de objetivos hacia el medio ambiente y la cohesión social”.

Silvia Leal, divulgadora científica y experta en digitalización, ha subrayado que, pese a ser España uno de los países con mayor uso de las redes sociales y de incremento del comercio electrónico, “el 86% de las empresas no tenían un plan de digitalización cuando les pilló el Covid”. En este sentido, ha apuntado que “un incremento de la digitalización en un 10% elevaría un 3,2% el PIB nacional”, pero también ha dejado claro que faltan trabajadores especializados, por lo que ha resaltado la necesidad de que haya una formación específica en transformación digital.

El economista Juan Ramón Rallo se ha mostrado especialmente preocupado por el fuerte crecimiento de la inflación, que supera en estos momentos el 5% en España, por el cuello de botella que se ha formado al haber una “demanda explosiva” mundial de productos y la falta de capacidad de la oferta para atenderla. “Nadie sabe qué va pasar, por lo que hay tres escenarios. En el primero, el más deseable, se acaba el cuello de botella e incluso se podría volver a la deflación; en el segundo esta situación se extiende aunque no de forma excesiva porque los gobiernos y bancos centrales reaccionan retirando estímulos fiscales y frenando el crecimiento; y un tercero en el que las autoridades no reaccionan y acabemos como en los años 70 con una inflación del 15% y tipos de interés del 20%”. Rallo ha subrayado que “la inflación golpea mucho más a los pobres que a los ricos” y no descarta un estancamiento económico en 2022 para controlar ese incremento del coste de la vida.

La presidenta ejecutiva de OFG Telecomunicaciones, Socorro Fernández, ha defendido que “las empresas sostenibles son rentables” y ha incidido en que la apuesta por la sostenibilidad –ambiental, social y de buen gobierno- tiene que calar en todos los miembros de una empresa, empezando por el CEO. “El mercado te va a penalizar si no eres sostenible”, ha enfatizado Fernández, quien ha recordado que Andalucía será una de las regiones más afectadas por las consecuencias del cambio climático.

En el transcurso de la jornada se han entregado los premios Andalucía Management a las empresas Migasa, Bodegas Barbadillo y Kimitec en las categorías de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social. Diego Gallego, presidente de Migasa, ha afirmado que “el espíritu emprendedor, el compromiso con las personas y la pasión por el campo fueron y son los valores de esta compañía” que exporta aceite y salsas a más de un centenar de países. Manuel Barbadillo, presidente de Bodegas Barbadillo, ha recordado que esta empresa cumple ahora 200 años como bodega familiar y ha puesto en valor “los vinos andaluces como una seña de identidad y de cultura”. Alejandro de las Casas, CEO Internacional de Kimitec, ha señalado que “tenemos claro que queremos cambiar el modelo agroalimentario y la realidad del entorno en el que vivimos” y ha puesto como ejemplo la labor social que realizan a través de Maavi Foundation.

El encuentro ha concluido con un espectáculo del mentalista y mago Jorge Luengo sobre “supertrucos mentales” para la vida diaria. Los patrocinadores de esta duodécima edición de Andalucía Management han sido Vodafone, Cajamar, Sage, Extenda, Solunion, Vithas, y Mapfre, mientras que los partners son el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad Loyola.