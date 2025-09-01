La Comisaría Provincial de Málaga detecta un incremento de las estafas relacionadas con compras en páginas web fraudulentas

La Comisaría Provincial de Málaga ha detectado en las últimas semanas un incremento significativo en el número de denuncias por estafas online relacionadas con compras en páginas web fraudulentas. Con una finalidad preventiva, la Policía Nacional hace un nuevo llamamiento a la ciudadanía para estar en alerta ante anuncios publicitados en redes sociales y enlaces compartidos en grupos de mensajería instantánea, a partir de los cuales se ofertan productos a precios muy bajos -que realmente ocultan un fraude-. Coincidiendo con el verano, los productos ‘gancho’ para perpetrar el timo están siendo los aparatos de aire acondicionado, neveras y hasta barbacoas, entre otros efectos.

La estafa comienza, advierten agentes de la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial, cuando la víctima encuentra una oferta muy atractiva en Internet, normalmente en banners publicitarios en redes sociales o incluso en enlaces compartidos por mensajería instantánea. Tales anuncios redirigen a páginas web que imitan el aspecto de comercios conocidos, como grandes cadenas de supermercados, o de reconocidas marcas, comercializando productos a precios muy por debajo del mercado.

Una vez que la víctima accede a la web fraudulenta, se le solicita introducir datos personales y bancarios para formalizar la compra. Tras realizar el pago, el producto nunca llega a entregarse o, en algunos casos, se recibe un objeto distinto y de muy baja calidad. El objetivo principal de los estafadores es recopilar información de las tarjetas y credenciales bancarias para usarlas en compras posteriores -o revenderlas en mercados ilícitos-.

Para no caer en este tipo de estafas, los ciberagentes insisten en seguir unas recomendaciones: emplear principalmente el sentido común, desconfiando de precios demasiado bajos -si una oferta es muy atractiva o desproporcionada, probablemente se trate de un intento de estafa-; revisar que la dirección web del comercio sea la oficial -no conteniendo errores ortográficos o dominios extraños-; y mantener actualizado el dispositivo informático desde que se hace la compra.