Del castañar a la mesa: Hashtag Castañas celebra en Jubrique un otoño hecho con productos de la comarca

Cada otoño, cuando el Bosque de Cobre tiñe de ocres los castañares del Valle del Genal, Jubrique enciende la leña y abre sus puertas. Este año, Hashtag Castañas – Jornadas gastronómicas en Jubrique, que se celebrará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, llega con un logro que la organización llevaba años persiguiendo: todo lo que se cocine, se pruebe y se venda en el pueblo procede de la comarca. La castaña es la protagonista absoluta y, a su alrededor, se reúnen los cocineros, productores y artesanos del territorio. La Diputación de Málaga, principal patrocinador de las jornadas, acogió el pasado 28 de octubre la presentación de esta edición, organizada por el Ayuntamiento de Jubrique y Brave Comunicación.

“Este año, hemos querido apostar especialmente por los productos y profesionales de nuestra comarca, porque tenemos muy buenos cocineros/as, productores y artesanos en el Valle del Genal y creemos que estas jornadas son también una oportunidad para darles visibilidad”, afirma Alberto Benítez, alcalde de Jubrique.

Una mesa compartida por una buena causa. El corazón de esta edición late el sábado en la Plaza de Andalucía, con la comida popular solidaria que prepara el cocinero Miguel Herrera, de Columela. Una cocina hecha con producto de la tierra y pensada para compartir, en la que cada plato servido tiene un destino: todo lo recaudado irá a la Asociación Iruá de Ronda, que además subirá al escenario para actuar ante vecinos y visitantes. En Jubrique, este año, sentarse a la mesa será también una forma de ayudar.

Los cocineros del Valle del Genal, unidos por la castaña. Este año el valle cocina unido. Durante todo el sábado, tres cocinas de la comarca compartirán plaza y reto: reinventar la castaña en una tapa. Mariano Ruiz (Restaurante El Cerro, Benalauría), Rania Hmiti (Restaurante Buxarra, Pujerra) y Jose Roa y Laura Espada (El Patio Cocina Vegana, Genalguacil) demostrarán que el fruto más humilde del otoño puede convertirse en alta cocina sin salir del valle. Les acompañan Iván Sastre, ‘el Chef de la Castaña’, y Rafael Pimentel (Dulces del Califa).

Micología de referencia, de la mano de Havaral. Las jornadas también se viven caminando. La asociación Havaral, convertida en un referente de la micología a nivel nacional, guiará una ruta de senderismo y recolección de setas por los castañares de Jubrique. En el recorrido participarán especialistas en micología que enseñarán a reconocer y recolectar setas de forma responsable, y que después compartirán su conocimiento en una exposición y charla abierta al público en la Plaza de Andalucía.

Un pueblo a la medida de los niños, con La Algaba. Si otros años los más pequeños se acercaban a la castaña a través de talleres de cocina, esta edición les reserva algo más: durante casi cuatro horas, los niños y niñas tendrán su propio espacio, su propio lugar en el pueblo y su propio protagonismo dentro de las jornadas. Un espacio para la creación, el juego, el aprendizaje y la educación, en el que serán partícipes en todo momento y descubrirán la castaña, la naturaleza y los alimentos del territorio. Todo ello estará a cargo de La Algaba, que convierte la presencia infantil en una de las grandes apuestas de esta edición.

Una ruta de la tapa con sabor a castaña. El fruto del otoño también recorrerá las barras del pueblo con la Ruta de la Tapa con Castañas, que arranca el viernes 13 a las 20:00 y se prolonga hasta el domingo a mediodía, en la que cada tapa tendrá a la castaña como ingrediente. Pasaporte en mano, vecinos y visitantes podrán ir sellando su recorrido por Mesón La Pozuela, Bar La Flamenca, Bar La Plaza y Food Truck Paseo a la Rondeña, mientras el Mercado de productos artesanales reúne en la plaza elaboraciones con castañas y productos locales de la Serranía de Ronda.

Cervezas artesanas e ibéricos del valle. Para brindar, la cata de cervezas artesanas Susordenes, el viernes 13 a las 18:30 en la Plaza de Andalucía, estará guiada por el enólogo José Manuel Cozar, que firmará el maridaje con una selección de ibéricos LanGenal: un encuentro entre la cerveza artesana y el producto curado de la comarca.

Tostón, música y fiesta. Al caer la tarde del sábado, a partir de las 17:30, Jubrique olerá a castaña asada con el gran tostón de castañas con aguardiente, antes de que Contrarreloj y el DJ set de Larkaica (20:00) pongan la música. Una invitación a vivir el otoño como se vive en el Valle del Genal: en la calle, alrededor de la mesa y con todo el sabor de la comarca.