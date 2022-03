La Asociación Síndrome de Down de Málaga, que cuenta con la colaboración de EADE Estudios Universitarios, lucha por promover su desarrollo y plena inclusión social y laboral

Una casa con magia

María dice ser la reina de la tienda de Pull&Bear de la calle Larios de Málaga. Gracia, arte y desparpajo no le faltan. Además, presume de haber llegado ya a la última fase del programa de viviendas de aprendizaje, la del piso compartido, la que avala la capacidad de vivir autónomamente, asumiendo la responsabilidad de la propia vida. Álex, además de reputado tiktoker, es el pichichi del Málaga Genuine CF, el escudo de su mascarilla lo delata mientras nos cuenta los secretos de su éxito como delantero certero: “Se coge la pelota, zis, zas, zis, zas, ¡gooool!, ¡fácil!”. José Miguel es el guardián del reino. Con imperturbable marcialidad recibe a los visitantes armado de un termómetro infrarrojo digital: “36.1 grados centígrados… muy bien, puede pasar, pero lávese las manos con gel antes de seguir”. Sin su visto bueno, nadie entra en ese paraíso que es la casa de la Asociación Síndrome de Down de Málaga, la casa de María, Álex, José Miguel y muchos más, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en 2007, creada con el objetivo de lograr el desarrollo de una vida independiente de las personas con síndrome de Down.

Redacción