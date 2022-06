Caetano Benet presenta un nuevo miembro de la gama Mercedes EQ: El Nuevo EQE

El nuevo EQE que acaba de llegar al mercado cargado de tecnología bajo una silueta de corte deportivo, se puede definir como un vehículo totalmente eléctrico, completamente interconectado y adelantado a su tiempo. Sin duda el EQE entusiasmó a todos los asistentes no sólo por su autonomía de hasta 743 km en ciudad, sino también por su carga rápida en 32 minutos. El puesto de conducción digital con la futurista MBUX Hyperscreen unido al head – up display y al confort excepcional que aportan elementos como la adaptación del ángulo de orientación de las ruedas de hasta 10° en la dirección del eje o aspectos como el que una vez has llegado a tu destino, el vehículo es capaz de asumir las maniobras de aparcamiento, hacen del EQE la máxima expresión del vanguardismo de la marca.

En lo que respecta a su exterior, el Mercedes-Benz EQE destaca, principalmente, por su fórmula de berlina de corte coupé y su silueta fina, sutil y elegante. Y destacamos el lateral por dar prioridad a la aerodinámica de la mano de manetas enrasadas. En el frontal por supuesto destacamos una firma lumínica conformada por una línea LED que une ambos pilotos y le da un aspecto innovador. Patricia Aguilar, Gerente de Caetano Benet y Directora Territorial de Caetano Retail en Málaga, invita a los malagueños a conocerlo en las instalaciones de Caetano Benet ya que afirma que “El nuevo EQE merece la pena vivirlo y conocerlo de primera mano y nos invita a acercarnos los próximos días a la Test drive week donde estará representada toda la Gama EQ de la firma”. Caetano Benet, Concesionario Oficial Mercedes-Benz forma parte de Caetano Retail el mayor grupo de distribución de Península Ibérica y el único Concesionario Oficial de la marca para la provincia de Málaga. Actualmente cuenta con 7 instalaciones de ventas y servicio de posventa ubicadas en Málaga, Marbella, Fuengirola, Antequera y Veléz Málaga.