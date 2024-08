Ara Malikian y Chanel llegan este fin de semana al Festival de la Cueva de Nerja

Este fin de semana, en el Festival Cueva de Nerja, el viernes 2 de agosto actuará Ara Malikian, su nueva gira de 2024 lleva a diferentes países el sonido del violín más famoso de la actualidad. Además, el sábado 3 de agosto, la gran diva de Eurovisión Chanel trae su espectáculo de música y baile en directo. Ambos conciertos son a las 22:30 horas y en los jardines exteriores de la cavidad, en el auditorio “Manuel del Campo”.

Malikian presenta su gira “The Ara Malikian World Tour”

El violinista define este nuevo espectáculo como: “es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre.”

Ara Malikian es un violinista español de origen libanés y ascendencia armenia cuyo talento destacó a muy temprana edad. De niño vivió circunstancias difíciles, con la guerra civil libanesa. Malikian ofreció su primer concierto con tan sólo 12 años. A los 14, gracias al director de orquesta Hans Herbert-Jöris obtuvo una beca del gobierno alemán, así estudió en la Hochschule für Musik und Theatre Hannover. Posteriormente amplió sus estudios en Londres y con algunos de los profesores más prestigiosos del mundo. Su fama internacional, alcanzada gracias a su virtuosismo, le ha llevado a los auditorios internacionales más destacados.

La gira actual, “The Ara Malikian World Tour”, le lleva igualmente a recorrer diferentes lugares de nuestro país y de muchos otros: Chile, Argentina, Polonia, Reino Unido, Uruguay… Y lo hace acompañado del pianista, Iván “Melón" Lewis; el bajo, Iván Ruiz; el batería, Georvis Pico; y el guitarrista, Dayan Abad. Este viernes llegan al Festival Cueva de Nerja.

El poderoso directo de Chanel llega al Festival Cueva de Nerja.

Chanel Terrero es una cantante, actriz y bailarina hispano-cubana que nació en La Habana aunque desde los 3 años de edad vivió en Barcelona, donde se trasladó su familia. Es internacionalmente conocida por su intervención en Eurovisión, así, en 2022 representó a España en este certamen con el tema “SloMo” donde obtuvo el tercer puesto, lo que supuso la mejor posición obtenida por nuestro país en los últimos 27 años de esta cita musical.

Desde los 9 años ha recibido clases de canto, actuación y ballet. En sus estudios de danza ha contado con profesores tan reconocidos como Víctor Ullate, Coco Comín o Gloria Gella. A los 16 años ya comienza en el teatro musical. Más tarde, se muda a Madrid trabajando en diferentes musicales como: “Mamma Mia!”, “Flashdance” o “El Rey León”.

Como bailarina ha colaborado con diferentes artistas, por ejemplo, en 2010, bailó con Shakira en los MTV Europe Music Awards.

Desde su éxito en Eurovisión, ficha con la discográfica Sony Music y despunta una carrera musical de varios sencillos y numerosos éxitos que culmina con su álbum debut, titulado “¡Agua!”, que se lanzó en enero de 2024. Este sábado llega al Festival Cueva de Nerja para presentarnos sus éxitos en directo e invitarnos a bailar con ella.

Cartel actual del 63 Festival de Música Cueva de Nerja

El 63 Festival de Música Cueva de Nerja es un evento organizado por la Fundación Cueva de Nerja. Los siguientes conciertos son:

· India Martínez – Viernes 9 de agosto

· Luis Fonsi – Sábado 10 de agosto

· Malú – Sábado 17 de agosto

Todos los espectáculos comienzan a las 22:30 horas y se llevan a cabo en el auditorio “Manuel del Campo”, en los jardines exteriores de la cavidad.