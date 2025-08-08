El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre explica porque empleó un tono "fuerte y de exigencia de silencio" durante el pleno sobre la limpieza

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado explicaciones este viernes sobre lo ocurrido en el tenso pleno monográfico sobre limpieza y ha justificado el "tono fuerte y de exigencia de silencio" que tuvo que emplear, ya que "había ruido ensordecedor y planteando, inclusive, gestos de amenaza" hacia una persona que estaba interviniendo.

En un vídeo en redes sociales, De la Torre aparece con un teléfono en la mano donde se puede ver a él en el pleno y las imágenes que se han vuelto virales. Así, el regidor mira a cámara y explica que "supongo que este vídeo lo habéis visto".

"Quiero explicar el por qué de mis palabras", aludiendo a que "estábamos en el pleno de fin de julio, había unas mociones traídas por los grupos de la oposición para plantear el tema de la limpieza en Málaga, y hubo intervenciones, pedidas, que según el reglamento no podrían intervenir, pero nosotros flexiblemente siempre damos la palabra a esas intervenciones que traen otros grupos, y estuvieron hablando y diciendo lo que querían sobre el tema, con total libertad, se les escuchaba con absoluto respeto".

Así, añade que "cuando hubo una intervención de María José Díaz Sánchez, que fue distinta, que alababa y defendía como empleada de Limasam, responsable de cuartelillo de un distrito, hubo, no un intento, era una interrupción, un ruido, parando la intervención con un ruido ensorcecedor, y planteando inclusive gestos de amenaza hacia esta persona".

En el vídeo del regidor aparecen esos momentos del pleno, y tras ello, añade que "me parecía tan indignante que los que habían podido hablar con total libertad no dejara la libertad de expresión a esta persona y a otras después". "Traté de poner orden y que se respetara ese derecho. Me parecía que ese ejercicio educativo de respeto al derecho, a hablar de esta persona debía de ser lo que se consiguiera", ha abundado.

Ha insistido en que "esa indignación mía era hacia estos que interrumpían de mala manera y a los grupos que lo habían traído, que debían de procurar que hubiera una educación democrática de respetar a los demás". "Crear un clima para expresarse libremente todos, no solamente una parte", ha dicho.

De la Torre incide en que "esa es la razón por la cual mis palabras tuvieron que tener un tono fuerte y un tono de exigencia de silencio. Y lógicamente traté de que salieran fuera los que interrumpían más, entorpecían más".

Por último, ha dicho, por último que quizá "tenía que haber desalojado a todos y dejar que luego entraran los que quedaban por intervenir", dando por último las gracias por la atención "de estas palabras explicativas".