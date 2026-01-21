Normalidad en las primeras horas del plan alternativo de transporte de Renfe tras la suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Málaga

Las primeras horas del Plan Alternativo de Transporte (PAT) diseñado por Renfe tras la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, por el accidente ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), se están desarrollado con normalidad. Dicho PAT se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad, previsiblemente hasta el próximo 1 de febrero. Los billetes se encuentran a la venta por nuestros canales habituales: taquillas, agencias, web, app o en el teléfono 912320320.

Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementa los tiempos de viaje.

En este sentido, aunque los primeros servicios están transcurriendo sin incidencias reseñables, Renfe pide disculpas por los posibles retrasos que puedan producirse como consecuencia de la combinación de distintos modos de transporte y de los ajustes necesarios en la organización de los servicios durante los primeros días de funcionamiento del Plan, diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente

necesarios. La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, será la siguiente:

Con origen en Madrid:

Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

Con origen en Andalucía:

Málaga -María Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

Málaga-María Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

Málaga-María Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Planes alternativos por carretera para Algeciras, Ronda y Antequera

De manera paralela, Renfe pondrá a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras (13:10)–Málaga (15:25), Ronda (14:45)–Antequera (15:45), Málaga (14:40)–Algeciras (16:55) y Antequera Santa Ana (14:00)–Ronda (15:00).