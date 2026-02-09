Meliá ficha a Cañitas Maite para la gestión gastronómica de su nuevo hotel ME Málaga

El grupo Cañitas Maite, liderado por los jóvenes y laureados Javier Sanz y Juan Sahuqillo, se hace cargo de la oferta gastronómica del nuevo hotel de la cadena Meliá en Málaga, ME Málaga. Además de su incomparable ubicación, junto a la plaza de la Merced (muy cerca de la Alcazaba, el Teatro Romano y el Museo Picasso), unas espectaculares suites y un servicio exclusivo, este 5 estrellas de la ciudad cuenta con tres espacios diferentes para comer y cenar todos los días, dos restaurantes y un Pool Bar, donde se pueden degustar los platos más emblemáticos de los chefs albaceteños. Los desayunos, el room service y los eventos también son competencia de ellos.

Tanto los clientes de ME Málaga como los no alojados ya cuentan con la propuesta de Cañitas Maite que aúna producto de temporada, referencias locales y técnica culinaria en una una carta de corte actual muy atractiva. En la azotea del hotel, cuyas vistas son impresionantes, el ambiente informal está garantizado toda la jornada, destacando los atardeceres únicos y noches animadas, junto a la piscina (sólo para clientes) con una coctelería ideal para acompañar la comida.

Cañitas Maite

Situado en el rooftop del edificio, el restaurante principal del hotel incluye muchos de los platos icónicos de Cañitas Maite con las mejores vistas de Málaga. Tanto en el interior, como en la espectacular terraza, algunos de los platos más icónicos de los cocineros manchegos: sus míticas croquetas de jamón (declaradas las mejores del mundo en 2021), su carabinero a la parrilla con sabayón de manteca de orza o su flan de nata de oveja. También pescados frescos a la brasa y las carnes gallegas de Cárnicas Lyo, así como los clásicos mar y montaña tan característicos de los chefs, son un fuerte reclamo. Acceso directo desde la calle en la sexta planta.

Al fresco junto al pool bar

Ubicado también en la azotea, y junto a la piscina infinity , este espacio se perfila como uno de los próximos “must” de la ciudad, ya sea para disfrutar de la noche en un ambiente mágico o para alargar la tarde con cócteles de autor. Una carta informal que incluye molletes, burgers, rolls...

Desayunos

La mañana empieza en ME Málaga con un atractivo buffet protagonizado por productos de proximidad, aplicando la misma filosofía de Sanz y Sahuquillo en los restaurantes de su Grupo. Quesos y embutidos artesanos de productores locales, mangos y aguacates de la cercana Costa Tropical, o panes y dulces de pequeños elaboradores de la zona, se completa con una carta de platos calientes elaborados al momento: huevos fritos con puntilla y papada Joselito, huevos Benedict al estilo de La Manchuela (con sabayón de manteca de orza), el bikini trufado, el mollete de coppa Joselito, o la tortilla con queso Payoyo.

Eñe

Próximamente. Actualmente, sólo bebidas y cócteles. En la planta baja, el lobby bar, funcionará bajo la marca más chic del grupo con bocados de autor y tapas para comer con las manos, aquí las estrellas serán el ninoyaki de queso trufado, el “bocata de calamares”, el donut de rabo de toro, la “pizzeta choux” y, por supuesto, la croqueta. Precio medio será de 25-30€.

Eventos

En la primera planta, pero también con acceso directo desde la calle, el hotel dispone de un espacio multifuncional para celebraciones que se adaptará a las necesidades de cada cliente: desde un coffee break a una convención para 200 personas, con una oferta gastronómica personalizada diseñada por el Grupo Cañitas Maite.

Sobre los cocineros

Cocineros, empresarios y emprendedores, con una sólida formación culinaria, creatividad desmedida y marcada identidad, han posicionado sus proyectos gastronómicos como referentes en España a través de distintos formatos de negocio con personalidad propia. Desde propuestas informales para todos los públicos y bolsillos, hasta conceptos para los más exigentes. Su cocina contemporánea, que bebe de la tradición, se caracteriza por la innovación, el sabor y la sostenibilidad.

Javier Sanz y Juan Sahuquillo demuestran su destreza para compatibilizar la alta cocina que defienden en OBA- y CEBO, con otras opciones desenfadadas sin renunciar a la excelencia como sus famosas croquetas, las BURGERS de CAÑA, sus tapas para comer con las manos o sus arroces de autor. Y, por supuesto, la casa madre, Cañitas Maite, que da sentido a todo su trabajo. A sus 27 años, forman parte de la prestigiosa lista “30 under 30” de Forbes, y ostentan 3 estrellas Michelin sumando las de sus gastronómicos Oba- (1 estrella roja y 1 estrella verde) y Cebo (1 estrella roja), además de los 5 soles Repsol. En 2021, Javier y Juan arrasaron en Madrid Fusión al ser elegidos “Cocineros Revelación”, y obteniendo los premios “Mejor Croqueta” y “Mejor Escabeche”. Su último logro, entrar en la lista The Best Chef 2025.