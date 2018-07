Martín Demichelis: "Parece que los propietarios nos tienen aislados"

El Málaga prosigue con su preparación ante los importantes compromisos que se le avecinan salpicado por la actualidad extradeportiva. Prueba de ello lo encontramos en la comparecencia de Martín Demichelis, jugador representativo de la plantilla, que no dudó en criticar la actitud del propietario, el jeque al Thani

Martín Demichelis no duda en exhibir los galones adquiridos a lo largo de su carrera deportiva y, concretamente, en la plantilla del Málaga a la que llegó como fichaje invernal en la temporada 2010/11 de la mano del técnico Manuel Pellegrini. En la comparecencia en rueda de prensa de este jueves, el internacional argentino no dudó en criticar la situación que vive la plantilla desde que el verano pasado el jeque Abdullah bin Nasser Al Thani, cambiase la política económica de la entidad. "Parece que el propietario nos tiene aislados", dijo Demichelis. Además, tampoco tuvo pelos en la lengua para censurar la indefinición generada de cara al futuro. Cuestionado por la venta de Monreal a finales del pasado mes de enero al Arsenal dijo que le "sorprendió" y catalogó esta operación como "una mala señal". Incluso, no dudó en señalar que "el próximo que considero que va a ser vendido es Isco. Ojalá que este grupo se mantenga y se refuerce".

El defensa central argentino finaliza contrato con el Málaga el próximo 30 de junio, por lo que desde hace bastante tiempo se especula con su retorno a la disciplina del River Plate, club en el que se formó y del que pasó al Bayern de Munich alemán. "No hay nada con River. Es grato su interés, pero nos jugamos mucho en el Málaga", dijo en referencia a los últimos rumores que acrecientan la posibilidad de su retorno al club argentino.

En cuanto al rendimiento deportivo, por último, el jugador se mostró muy crítico con los últimos partidos realizados por el equipo. "No podemos ser hipócritas. Tuvimos un bajón muy notorio de juego que quedó reflejado claramente"