Mario Husillos: "Ojalá no tengamos que vender a ningún jugador en el mercado de invierno"

Asistió a Onda Deportiva en el restaurante El Palmeral

El director deportivo del Málaga C. F, Mario Armando Husillos, analizó diferentes temas de actualidad del club, advirtiendo que en estos momentos desconoce si el club venderá jugadores en el mercado invernal. "Ahora mismo no tenemos ni idea de si vamos a vender jugadores en el mercado de invierno, ojalá que ninguno", ha señalado en Onda Deportiva, al hilo de que todo depende de la situación económica que no gestiona él, aunque en estos momentos el club está al día de pagos.