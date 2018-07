Mario Husillos: “A este Málaga CF hay que darle tiempo”

El nuevo director deportivo confía en la actual plantilla, aunque quiere transmitir calma para que este nuevo proyecto madure. “Ahora hay que tener tranquilidad; el Málaga CF no está en una situación de emergencia. Ha habido un cambio de jugadores y estilo en muy poco tiempo. Hacer balance ahora no es justo. Hay que apoyar ahora y luego sacar las conclusiones. A este Málaga CF de tanto cambio hay que darle tiempo. Las personas que van a llevar a buen puerto al Málaga CF están en Málaga. Los 22.000 que están afuera y los 11 que están dentro del campo. La gente tiene libertad para expresarse, pero estamos a un partido y medio de dar la vuelta a las opiniones”.



Sobre los objetivos del equipo y las posibles incorporaciones en el mercado invernal, Mario Husillos lo tiene muy claro. “Sacando dos o tres equipos, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Si somos 22011 podemos ganar a cualquier equipo para estar en una posición tranquila. En Málaga están los que deben tirar adelante; y si se pueda sumar alguna calidad particular que pueda ser mejorable y que aporte alguna cosa que podamos necesitar, bien, pero no necesitamos salvadores, tenemos aquí gente y fuerza suficiente para, juntos, para que este año culmine de manera tranquilo y con el paso de los años, paso a paso, demos un paso más arriba”.