Mario Husillos: "No me arrepiento de haber dejado el cargo"

Mario Armando Husillos, ex director deportivo, repasó en los micrófonos de Onda Cero Málaga en nuestro espacio Onda deportiva. Puedes leer y escuchar sus impresiones en el audio de Onda deportiva de hoy.

El ex director deportivo del Málaga CF estuvo en Onda deportiva

"No me arrepiento para nada de haber dejado el cargo. Tampoco hay segundas lecturas. Tomé la decisión que debía tomar"

"Estuve muy bien en el club pero venían cambios grandísimos, más que el de un entrenador, plantilla, política de club, Academia... Consideré que estábamos apurados con los tiempos y había que tomar una decisión. Era necesario contar con unanimidad en las decisiones y no lo había"

"Estaba dispuesto a seguir pero tengo énfasis en cumplir lo que se me encargaba. Hay que responder a la responsabilidad y tomar las decisiones que eran necesarias. Era necesario llevar a cabo muchas reuniones y ví que faltaba tiempo"

"Me sentí respaldado cuando recibí la oferta de renovación que consideraba de verdad. Yo entré gracias a Manuel Pellegrini pero los dirigentes que se quedaban me demostraron que contaban conmigo. Nunca tuve la posibilidad de, al salir del club, irme a trabajar con Pellegrini al Manchester City. Ha quedado claro que defendí al Málaga lo mejor que supe y no tenía posibilidades de ir a otro club"

"Mantengo amistad con los miembros del cuerpo técnico del año pasado, Rubén Cousillas y Pellegrini, estuve con ellos la semana pasada en Manchester. ¿Caballero? no tengo ni idea de si se lo quieren llevar. No he hablado nada de este tema con ellos"

"A mí no me preocupa que un equipo como el Manchester o el Real Madrid se lleven a jugadores del Málaga. Sí es preocupante que un club como el Granada se lleve a Iturra, que no renovó, o a jugadores como Piti o Riki con los que yo hablé para ficharlos. El Granada demostró tener más poderío económico que el Málaga"

"Me alegra ver que Vitorino Antunes esté triunfando y que todo el mundo lo reconozca como un futbolista muy válido. Cuando lo fichamos, a toda prisa por la marcha de Monreal al Arsenal, ni siquiera habíamos hablado con él previamente. Todo se hizo muy rápido"

"Negocié con Tata Martino y Rudy García en Argentina y Francia para ficharlos como entrenadores del Málaga. Como empleado del club supe que por otra parte se negociaba desde estamentos del club con otros entrenadores. Cuando lo supe pensé que ante este rumbo que se había tomado lo mejor era tomar la salida"

"No descarto la entrada por sexta vez al club. No sé cuando, pero estoy seguro que se producirá"

"El actual equipo necesita ser respaldado y tener tiempo para mejorar"