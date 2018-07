Manolo Rubia: "En la decepción, es cuando más unidos tenemos que estar"

Rubia reconoce que “en el partido de Copa del Rey el Unicaja no estuvo a la altura. Ha sido un duro golpe porque todo el mundo en el Club y, por supuesto nuestros aficionados, teníamos muchas esperanzas en esta

competición, ya que hacía casi tres años que no la jugábamos.”

El dirigente fija un objetivo claro: “Debemos salir de esta situación porque tenemos plantilla para ello y no es algo nuevo, los jugadores lo han demostrado ya en los tres primeros meses de competición”.

Para el director deportivo, ahora es cuando más unión tiene que respirarse en el club y en el entorno: “En los

momentos duros, en la decepción, es cuando tenemos que tener más compromiso y unión. Nosotros estamos trabajando para salir de esta situación, desde el primer jugador al último empleado del Club. Sobre las reuniones, yo tengo un contacto diario con el técnico, el staff y jugadores, las reuniones las tenemos habitualmente

y en momentos complicados es normal que nos reunamos y veamos qué opciones hay sobre la mesa

para mejorar y salir de esta dinámica”.

Por último, Manolo Rubia ha querido dejar claro también otro dato “El Unicaja ha sufrido un golpe,

pero no nos podemos caer ni lo vamos a consentir. El equipo va 4º en la Liga Endesa, no podemos

olvidarlo. Es verdad que el nivel de juego ha bajado, pero si estamos en esa situación en la clasificación

es que también hay cosas que se han hecho bien. Ahora debemos confiar en el trabajo de las personas

que a principio de temporada colocaron el nombre del Unicaja ahí arriba y de donde todavía no se

bajado. La temporada es muy larga y siempre hay bajones, aunque el que estamos atravesando está

siendo largo y por eso no podemos ocultar nuestra preocupación”.