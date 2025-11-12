Mancomunidad Axarquía anima a votar para que Cómpeta sea el ‘Pueblo Ferrero Rocher’ en la XII edición de la campaña navideña ‘Juntos Brillamos más’

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha puesto en marcha una campaña de apoyos para lograr que Cómpeta candidata a “Pueblo Ferrero Rocher” - Único pueblo en Andalucía – se convierta en la ganadora de la XII edición de la campaña navideña “Juntos Brillamos Más”.

Por ello, la institución comarcal ha iniciado una campaña de adhesión para conseguir que este municipio axárquica para pasar las distintas fases de votación y convertir a este pueblo andaluz en el elegido para recibir la icónica decoración y el gran encendido de luces navideñas de Ferrero Rocher.

“Desde Mancomunidad queremos expresar nuestro apoyo manifiesto a su candidatura no sólo porque la merece mucho y porque sea un pueblo axárquico, sino que ha sido seleccionado como el representante de Andalucía, ya que sin duda es un referente entre el tipismo de los pueblos blancos”, ha destacado Martín recordando que en esta fase inicial compite con 17 municipios del resto de comunidades autónomas.

“El hecho de que haya sido seleccionada ya refleja en buen momento que atraviesa Cómpeta. Sin duda merece haber sido elegida porque es un pueblo que cada año va a más y no sólo por su ubicación y entramado urbano, también por los cuidados detalles de sus calles y plazas, por su limpieza o por su oferta gastronómica y de restauración”, ha destacado el presidente que ha querido animar a todos los ayuntamientos a conseguir “que Cómpeta brille aún más está Navidad, no sólo sería un lujo para sus vecinos y vecinas y un enorme escaparate turístico para este pueblo, sino que sería también una extraordinario promoción para toda la Axarquía”.

La alcaldesa de Cómpeta, Rosa Luz Fernández ha agradecido “el trabajo que está haciendo todo el equipo que conforma el Ayuntamiento por Cómpeta”. “Que hayamos seleccionados para ser ‘Pueblo Ferrero Roché’, no es fruto de la casualidad. Detrás hay mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todos y todas”, ha remarcado la regidora recordando que el año pasado, Cómpeta fue nominado para ser ‘Capital de Turismo Rural 2024’ por Escapada Rural, la plataforma digital especializada en turismo rural más importante de España. El portal de viajes Booking también eligió Cómpeta para representar a la provincia de Málaga, “y ahora el colofón lo pone la marca Ferrero Rocher que vuelve a mirar a la Axarquía, diez años después de que lo hiciera con Frigiliana”.

“Y es el momento de que, como dice el eslogan, ‘Juntos brillemos más que nunca’. Esta candidatura es un homenaje a nuestra historia, a nuestro patrimonio y a la ilusión con la que vivimos la Navidad. Votar por Cómpeta no es sólo votar por las luces, es dar visibilidad a un rincón de Andalucía que merece brillar con el oro y el glamour de Ferrero Rocher’, ha defendido la alcaldesa quien además de resaltar “la belleza del pueblo” se ha parado “en el brillo de su gente, en el espíritu comunitario y en la calidad humana de sus vecinos y vecinas”.

Fernández ha hecho hincapié en que “la victoria de Cómpeta también lo es de la Axarquía, de Málaga y de Andalucía”. “Votar es fácil y requiere menos de un minuto. Por eso pido a todos los pueblos de Andalucía a que saque el orgullo de nuestra tierra y hacer que Cómpta esté entre los finalistas, y si puede ser, ganar, y que todos disfrutemos esta Navidad de tener cerca un pueblo Rocher”.

La alcaldesa ha estado rodeada de los concejales Mónica Ruiz, Ana Rocío Ruiz, Cristóbal Pérez y Marius Lawrence Jonker. “Este bombón representa todo lo bueno que tiene Cómpeta: cuando una persona llega a nuestro pueblo, no sabe lo que hay dentro; y lo que tiene es el chocolate que tanto gusta, nosotros tenemos a nuestra gente compuesta por 51 nacionalidades diferentes”, ha expresado el también concejal de Residentes.

“Y resulta que el eslogan de la marca ‘Juntos brillamos más’ es lo que decimos en Cómpeta en referencia al medio centenar de nacionalidades que hemos elegido este pueblo para residir; y juntos porque nos unimos mayores y pequeños para hacerla brillar y dar siempre la sorpresa cuando llegas al corazón”, ha asegurado haciendo mención a su auge turístico ligado también al sector empresarial del municipio,

Los vecinos y vecinas están llevando a cabo diferentes iniciativas para animar a la participación, entre ellas, la reproducción de bombones gigantes que distribuirán por sus calles, o videclip con diferentes artistas locales.