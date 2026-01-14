Mancomunidad arrancará en Fitur 2026 la campaña ‘La Axarquía es Eterna’, una invitación a parar el tiempo en un viaje sin límites por esta comarca malagueña

El presidente de Mancomunidad Axarquía Costa de Sol, Jorge Martín, ha presentado esta mañana los vídeos, materiales y acciones promocionales con los que la institución comarcal promocionará el destino Axarquía Costa del Sol en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) que se celebrará del miércoles 21 al domingo 25.

“Estamos muy ilusionados de iniciar nuestra agenda de promoción turística en Madrid con una imagen sólida y unificada que gana en posicionamiento en la provincia de Málaga y entre destinos similares andaluces y del litoral mediterráneo”, ha comenzado Martín quien ha agradecido “el apoyo y colaboración de los responsables públicos y técnicos de los 31 municipios de la Axarquía, al sector privado y al área de Turismo de la Mancomunidad de

Municipios de la Costa del Sol Axarquía. Asimismo ha agradecido “el gran respaldo y contribución que hace la Diputación de Málaga desde Turismo Costa del Sol y Turismo Andalucía desde la Junta de Andalucia”. “Seguimos apostando por una imagen única y fuerte, lanzando a visitantes, agencias y touroperadores un mensaje directo: la Axarquía Costa del Sol es una comarca malagueña, una tierra andaluza con un sin fín de posibilidades para disfrutar de ella: ‘La Axarquía es Eterna’”, ha destacado el presidente adelantando que esta campaña que se presenta en Fitur “tendrá recorrido a lo largo del año en diferentes comunidades autónomas coincidiendo con sus respectivas ferias turísticas”.

“Hemos querido resaltar los valores culturales, naturales y gastronómicos a través de su historia y tradiciones”, ha resumido Martín. La campaña también se distribuirá por las redes sociales.

La promoción va ligada a los cultivos más representativos de la Axarquía como es la uva pasa moscatel declarada SIPAM por la FAO, el aceite de oliva virgen extra – este año de la cooperativa de Riogordo - , la miel de caña de Frigiliana y este año como novedad, los aguacates, en esta ocasión de las empresa Montosa y Sigrido Fruit.. “Los verdiales volverán a estar muy presentes, porque también son nuestra seña de identidad. Este año nos acompañará la Panda de Verdiales de El Borge”, ha añadido.

“El jueves, el día de nuestra presentación, nos acompañarán Miss y Mister provincia de Málaga y Miss y Mister España, una promoción que agradecemos ya que van a recorrer todo nuestro país a través de ambos certámenes de belleza”, ha resaltado también el presidente del organismo supramunicipal.

Además se ha editado un nuevo mapa con los QR de todos los pueblos, y se presentará un vídeo específico para cada una de las rutas turísticas de la comarca de la Axarquía, “que el año pasado fueron certificadas con la Q de Calidad Turística gracias al trabajo desarrollado por el área de Turismo del organismo supramunicipal”. De hecho este año, Mancomunidad Axarquía Costa del Sol colaborará con la ‘Noche Q’, “uno de los grandes eventos turísticos organizado por la Secretaría de Estado de Turismo”. “Vamos a repartir un millar de bolsas con productos axárquicos y mapas con los QR de los 31 pueblos a los asistentes que llegan de toda España”, ha adelantado.

El vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, que ha tenido que ausentarse de la rueda de prensa, ha sido el encargado de explicar los detalles de la campaña “’La Axarquía es eterna’ que se proyecta al mundo en uno de los escaparates turísticos más importantes a nivel internacional: FITUR 2026”.

“La Axarquía es mucho más que un destino. Paisajes e historia que se transmite generación tras generación y una forma de vivir que deja huella. Con ‘La Axarquía es eterna’ queremos trasladar ese mensaje claro y directo: quien visita nuestra comarca, se lleva algo de ella para siempre”, ha relatado Pérez Atencia asegurando que “en los últimos años, la Axarquía se ha consolidado como un destino turístico de referencia dentro de Andalucía y del conjunto de España, con un crecimiento sostenido, superando el millón de visitantes y apostando firmemente por un turismo de calidad, sostenible y diversificado”. El vicepresidente responsable del área de Turismo ha calificado la campaña de “ambiciosa, moderna y profundamente conectada con nuestra identidad”.

Sobre el vídeo ‘La Axarquía es eterna’ ha explicado que será el spot oficial “se ha buscado la emoción siendo muy potente visualmente”. “ “Dentro de esta campaña hemos preparado dos piezas audiovisuales clave, que serán uno de los grandes ejes de nuestra presencia en FITUR. “Resume en pocos minutos la esencia de nuestra comarca: mar y montaña, pueblos blancos, tradiciones, gastronomía, naturaleza y experiencias únicas. De esta forma, no sólo se invita a visitar la Axarquía, sino a sentirla y vivirla””, ha continuado. La segunda pieza es un documental dedicado a las rutas turísticas de la Axarquía, “un proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosos”. “Hablamos de las primeras rutas turísticas de España en obtener la Q de Calidad Turística, un reconocimiento que avala el trabajo serio, planificado y riguroso que se ha venido realizando durante años en la comarca”, ha expresado Pérez Atencia que ha explicado que “este documental pone en valor nuestras rutas, su entorno, su señalización, su accesibilidad y la experiencia completa que ofrecen al visitante, reforzando el posicionamiento de la Axarquía como destino de turismo activo, cultural y sostenible”.

Éste vídeo se podrá ver en su conjunto o pieza a pieza de cada una de las rutas que conforman el conjunto.

“Con esta campaña, con estos vídeos y con esta ilusión, afrontamos FITUR 2026 con la seguridad de que la Axarquía seguirá conquistando miradas, despertando emociones y demostrando que, efectivamente, la Axarquía es eterna”, ha concluido el vicepresidente ersponsable del área de Turismo.