1 - 2: El Málaga gana por oficio

Cuando podriamos pensar que la resaca tras su estreno con 'La Roja' distrería al joven jugador de Benalmádena, Isco mostró sus dotes de madurez pese a su insultante juventud. El '22' malaguista prolongó su matrimonio con el gol marcando por tercera jornada consecutiva y, en esta ocasión, por dos veces. El Levante, como se esperaba, fue un equipo incómodo que, fruto de su presión, logró adelantarse en el marcador. Sin embargo, el Málaga supo responder y obtener el triunfo.

Caballero volvió a mostrar el porqué es el portero menos goleado de la Liga. El argentino abortó los remates de Rubén García y Martins antes de la media hora inicial pero, sin embargo, no pudo evitar el tanto de Barquero desde el punto de penalti. Un empujón de Demichelis sobre el ariete nigeriano fue señalado como penalti por Clos Gómez sin que las protestas de los defensores surtieran efecto.

Lejos de lo que podría temerse, el equipo dirigido por Pellegrini reaccionó con Julio Baptista como líder y protagonista cuando, pasada la media hora fue objeto de una pena máxima que Isco aprovechó para restablecer la igualada en el marcador. Hasta el descanso, el Málaga pasó a controlar el partido ante un Levante que se mostró noqueado tras el castigo recibido.

La segunda parte no pudo empezar mejor para los intereses malaguistas. Una acción de Toulalan por la banda derecha la culminó Isco desde la frontal del área con un lanzamiento raso y cruzado que no pudo atajar el ex malaguista Munúa. La reacción del Levante se estrelló contra Caballero que amargó la noche a Martins hasta en dos ocasiones. La última acción de peligro del partido la tuvo nuevamente Isco al que le faltó poco para lograr su primer hat-trick en Primera.

Por último, debemos reseñar el estreno con buena nota de Vitorino Antunes como sustituto del traspasado Monreal al Arsenal, de Lucas Piazón en Liga tras hacerlo en Copa contra el Barcelona y la titularidad y capitanía de Julio Baptista al que Pellegrini no dudó en darle las dotes de mando en el campo.