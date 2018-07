El Málaga espera sacar provecho de la tormenta institucional que vive el Valencia

Los líos institucionales que vive el Valencia, rival de los malaguistas el sábado a partir de las 10 de la noche en el estadio de Mestalla, afectan a los componentes de su plantilla como han reconocido varios de sus integrantes a lo largo de la semana. Así se han pronunciado Soldado o Albelda, auténticos pesos pesados en el vestuario 'che' y que han descrito un escenario en el que el Málaga espera sacar provecho. Ambos equipos luchan por desplazar a la Real Sociedad de la cuarta plaza de la clasificación.

Joaquín, abordó la convulsa situación institucional del Valencia, club en el que militó por espacio de cinco temporadas. "Es una pena todo lo que pasa. Eso no ayuda, pero está haciendo una temporada digna, peleando entre los cuatro primeros", dijo. El jugador nacido en el Puerto de Santa María considera que en el ámbito deportivo los valencianistas "no están en el mejor momento en casa", para añadir que "estuve cinco años allí y sé que ahora no es fácil. La afición es exigente. Cuando estás en un momento de dudas, es complicado jugar allí". Al defender los intereses del Málaga, considera que su actual equipo debe "complicarle la vida a ellos, aunque siempre es un rival que como no plantees un partido muy serio te lo puede hacer pasar mal. Tenemos que hacer un partido perfecto y puntuar".

Cuestionado por la reciente eliminación de la Liga de Campeones, Joaquín piensa que "está claro que a nadie le agrada vivir estas cosas, pero es parte de este deporte. Cada día hay una revancha y puedes seguir disfrutando. Hay que quedarse con lo positivo. Hay que estar feliz".