Málaga continúa “la senda de crecimiento” en comercio exterior por encima de la media española entre enero y agosto

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Antonio García Acedo, pone en valor los resultados positivos de Málaga en el número de exportaciones, “con una senda de crecimiento que continúa en el comercio exterior, alcanzado cifras récord que sitúan a nuestra provincia por encima de la media española en los primeros 8 meses del año”.

Málaga dispone del mejor acumulado en los ocho primeros meses del año de su historia, hasta los 2.271 millones de euros y un incremento del 3,4% respecto a enero-agosto de 2024, “una facturación que presenta una importante diversificación de destino, con la llegada de nuestros productos hasta cuatro continentes y el crecimiento en nueve de los diez primeros productos exportados”, destaca Antonio García Acedo.

En cuanto a lo más relevante de las exportaciones en este período de 8 meses, el delegado de la Junta apunta que el aceite de oliva sigue siendo el principal producto, con más de 370 millones de euros, seguido de las frutas, con 326 millones de euros. Respecto a los mercados de los productos malagueños, Italia se consolida como el principal destino de las exportaciones, con 325 millones de euros, seguido de Portugal, con 304 millones de euros y Francia, con 290 millones de euros.

Los sectores de automoción, con un alza del 60%; los minerales, con un incremento del 40%; aceites esenciales, con el 31%; y frutas, con un notable aumento del 14,5%, su mejor registro para el periodo enero-agosto desde que se tienen estadísticas oficiales, “protagonizan los mayores crecimientos, marcando récords históricos de las exportaciones de la provincia de Málaga”.

El número de empresas exportadoras regulares en Málaga aumenta un 4,4%, sumando un total de 1.084. Representan el 25,3% del total de empresas registradas, que ya asciende a 4.284 y acaparan el 87% del total de exportaciones malagueñas.

“Desde la Junta de Andalucía no nos queda más que felicitar a nuestras empresas, a las empresas malagueñas, por todo el trabajo que desarrollan, por estos fantásticos datos y decirles que pueden seguir contando con nosotros, porque en el Gobierno andaluz tienen una gran aliado y un buen compañero de viaje”, traslada el delegado territorial de Economía.

Productos Enero-Agosto 2025

Los principales productos vendidos por Málaga fueron por este orden: aceite de oliva, que lidera con 370 millones de euros (16,3% del total), con un crecimiento en toneladas de un 38% hasta alcanzar las 82.153 toneladas; seguido de las frutas, con 326 millones de euros; la carne y despojos comestibles, con 169 millones de euros (7,4%) y un incremento del 2,8%.

Los aceites esenciales y resinoides, con 116 millones (5,1) alcanza su máximo histórico con un incremento del 31% y se sitúa en el cuarto lugar. Les siguen los instrumentos y aparatos de óptica, que registran 112 millones de euros (4,9%) y un crecimiento del 8,1% respecto a enero-agosto de 2024 con datos de récord; y los minerales metalíferos, escorias y cenizas alcanzan los 93 millones de euros (4,1%), con un fuerte aumento del 40%, el segundo mejor de entre los diez primeros productos que lleva a cifras nunca alcanzadas en este periodo.

En séptima posición están las máquinas, aparatos y material eléctrico, que suman 92 millones de euros (4,1%) y crecen un 14,3%; seguidas de las prendas y complementos de vestir de punto, que se sitúan en 82 millones de euros (3,6%) con una subida del 12,2%; seguidas de los vehículos automóviles y tractores, que destacan con 74,1 millones de euros (3,3%) y un espectacular avance del 60%, el mayor incremento del periodo dentro del Top 10 para los primeros ocho meses del año con datos de récord.

Cierra el Top 10, las prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, que alcanzan los 68 millones de euros (3,0%) con un moderado aumento del 3,7%.

Mercados Enero-Agosto 2025

García Acedo ha remarcado también la importancia de que los productos de Málaga han llegado en este período a un total de 162 mercados de todo el mundo. Los principales mercados han sido por este orden: Italia, con 325 millones de euros (14,3%) y un destacado incremento del 25,3%, el tercero mejor del Top 10; seguido de Portugal, con 304 millones de euros (13,4%) y un notable crecimiento del 30%, el mayor del Top 10; y Francia, con 290 millones de euros (12,8%), que registra un descenso del 14,3%.

En cuarto puesto se sitúa Estados Unidos, con 187 millones de euros (8,2%) y una reducción del 17,7%; seguido de Alemania que alcanza los 119 millones de euros (5,2%) con una caída del 13,7%; y Países Bajos, con 105 millones de euros (4,6%) y un aumento del 22,5%.

Reino Unido ocupa la séptima posición, con 68 millones de euros (3%) y un crecimiento del 27,9%, el segundo mayor del Top 10; seguido de China, que registra 45 millones de euros (2%) y un retroceso del 17,1%. Cierran el Top 10, Bélgica, con 42,6 millones de euros (1,9%) y una ligera bajada del 4,2%; y Marruecos, con 42,5 millones de euros (1,9%) y un aumento del 11,7%.

Apoyo de Andalucía TRADE a las empresas malagueñas

El delegado territorial de Economía ha recordado también que en 2025 Andalucía TRADE, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, ha continuado sus esfuerzos en su apoyo al tejido empresarial de la provincia, como ya lo hizo en pasado año.

En concreto, García Acedo ha detallado que en el período enero-agosto de 2025, la Agencia ha impulsado la internacionalización de un total de 398 empresas malagueñas, que han generado 893 acciones participaciones, ya que “una misma empresa puede participar en varias actividades, lo que demuestra la utilidad y relevancia de los servicios ofrecidos por Andalucía TRADE”, ha explicado Antonio García Acedo.

“La internacionalización de estas empresas en los primeros 8 meses del año representa un 80 % del total sobre el año anterior, lo que nos refleja la continuidad y la confianza que tienen en nuestros servicios las compañías malagueñas”.