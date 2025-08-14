Málaga acogerá las III Jornada Consultorfarma para impulsar la gestión y la rentabilidad de las farmacias

El próximo 9 de octubre, el Hotel NH Málaga será el escenario de las III Jornada Consultorfarma 2025, un evento que reunirá a farmacéuticos, expertos y profesionales de distintos ámbitos para abordar los retos y oportunidades que afronta el sector en la actualidad.

Organizadas por Consultorfarma, consultora de referencia en asesoramiento estratégico, gestión de farmacias y seguimiento en la compraventa de farmacias, las jornadas ofrecerán una tarde completa de ponencias, networking y experiencias únicas para los asistentes.

Un programa diseñado para aportar soluciones prácticas

La jornada dará comienzo a las 16:00 h con el saludo de bienvenida de Manuel García, socio fundador de Consultorfarma, quien marcará la línea del encuentro.

A las 16:30 h, Juan Carlos González, Director de Recursos Humanos en BIDAFARMA, compartirá claves para la selección de personal en farmacias, abordando procesos de captación. A las 17:00 h, Carlota Muñoz del Real, fiscal del Deutsche Bank, ofrecerá una ponencia sobre asesoramiento patrimonial para titulares de farmacia, un área cada vez más relevante en la planificación financiera del sector. A continuación, a las 17:30 h, Esteban Seco, asesor jurídico de Consultorfarma, analizará los aspectos legales y procedimientos relacionados con traslados y gestión jurídica en farmacias.

Tras una pausa para coffee break a las 18:00 h, retomará la agenda David García a las 18:30 h con una ponencia sobre inspección fiscal farmacéutica y los nuevos procedimientos de facturación previstos para 2026, un tema clave para la adaptación normativa. A las 19:00 h, los farmacéuticos titulares Fernando Viedma y Francisco Lozano abordarán la gestión y el servicio postventa, compartiendo experiencias reales. Seguidamente, a las 19:30 h, Pepe Alba, farmacéutico y director de Pharmanagement Business School, expondrá la actualidad del sector farmacéutico en España y las perspectivas de futuro.

La última ponencia, a las 20:00 h, estará a cargo de Fernando Tutau y Luis Damas, socio fundador de Consultorfarma, quienes presentarán el libro «Nuevo ejemplar, comprar y gestionar una farmacia de éxito».

Un cierre gastronómico y experiencial

A las 20:30 h, los asistentes disfrutarán de la experiencia “El Oro de Nuestra Cocina: Sabor, Salud y Emoción con AOVE”, una degustación que combina gastronomía, cultura y salud en torno al Aceite de Oliva Virgen Extra.

La jornada concluirá con un cóctel a las 21:15 h, momento ideal para el networking y el intercambio de ideas entre profesionales del sector.

Inscripciones abiertas

Las III Jornadas Consultorfarma son una oportunidad única para actualizar conocimientos, descubrir tendencias y fortalecer la red de contactos profesionales. La inscripción ya está disponible a través de la web oficial.