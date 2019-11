La pérdida del vuelo directo Málaga-Nueva York inquieta al sector turístico

Unanimidad de los responsables del sector, por lo negativo del anuncio

Málaga pierde tras once años el vuelo directo y diario a Nueva York. Delta Air Lines avanza que no operará el próximo verano esta ruta, mientras que el sector esperaba el anuncio de contar con este vuelo todo el año. La noticia cayó ayer como un jarro de agua fría en un sector que no sólo aspiraba a seguir contando con esa conexión, sino que se trabajaba por la continuidad en temporada baja. La Costa del Sol pierde así su conexión directa con Estados Unidos.