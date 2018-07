Kameni, tras su debut ante el Espanyol: "Fue el estreno soñado"

Kameni, incorporado al Málaga durante el pasado mes de enero, abandonó el Espanyol tras vivir unas jornadas bastante turbias que le obligaron a dejar el estadio de Cornellá - El Prat por la puerta de atrás. El portero camerunés deseaba jugar contra su anterior equipo, frente a su antigua afición y en el estadio donde jugó habitualmente durante siete temporadas pero no contemplaba lo sucedido. "No me lo imaginaba ni en sueños. Tuve que salir por la lesión de Willy, que lamento mucho, y espero que se recupere pronto porque le necesitamos. Son cosas de Dios, tuve que empezar en ese campo donde estuve siete años y mejor no pudo ser, al final volvimos a casa con los tres puntos", señaló Kameni.



En cuanto a la actualidad malaguista, el cancerbero únicamente quiere pensar en el partido a celebrar cada jornada. "No tenemos que hablar de plaza de Champions porque antes no lo hemos hecho, hay que seguir en la línea de trabajo y sumar cada fin de semana. No hay que perder la cabeza".

Por otra parte, Toulalan fue operado en un centro sanitario de Nantes con éxito de la fractura en el pie izquierdo. El jugador mantendrá reposo en su país natal teniendo previsto el retorno a Málaga a mediados del mes de abril para comenzar la rehabilitación de su lesión ósea.