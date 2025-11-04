Jubrique realiza trabajos de soterramiento de contenedores

El Ayuntamiento de Jubrique ha puesto en marcha el proyecto de instalación de nuevos contenedores soterrados en dos puntos del casco urbano, la zona de calle Miguel Hernández y la travesía de la localidad en su salida en dirección a Estepona.

Desde el Consistorio se ha indicado que mediante los trabajos para habilitar estos puntos de recogida de residuos sólidos se persiguen dos objetivos fundamentales. Por un lado, contribuir a seguir mejorando la salubridad y la limpieza en el municipio y, por otro, continuar cuidando su estética, ya que mientras los contenedores tradicionales provocan un impacto visual negativo, los soterrados se encuentran integrados en el casco urbano. Se da la circunstancia de que ya son pocos los contenedores que quedan visibles en Jubrique debido a que en los últimos años se han realizado diversas intervenciones en este sentido. Además, los actuales trabajos incluyen la instalación de papeleras empotradas en diferentes puntos.

El proyecto, que dispone de un presupuesto de 25.000 euros y un plazo de 3 meses para su finalización, está siendo ejecutado por una empresa local, Construcciones Ruiz Benítez.

Por último, desde el Ayuntamiento de Jubrique se ha añadido que se continuará trabajando de cara a de seguir renovando los servicios que se ofrecen a los ciudadanos a la vez que se mejora la imagen que los visitantes reciben del municipio.