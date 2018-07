Juanmi: "La permanencia ya está lograda, hay que mirar hacia arriba"

Ambicioso en lo que ha calificado como el mejor momento de su carrera deportiva con la confianza del entrenador que necesita. Juanmi ha pasado hoy por Onda Deportiva Málaga donde ha señalado que una vez conseguida la permanencia, la clasificación para Europa League sería algo bonito: "La permanencia ya está lograda, hay que mirar hacia arriba y lograr el máximo de puntos posibles". No obstante, avisa: "Ojalá el Barcelona gane la Copa para q la 7ª plaza sirva para clasificarnos a Europa. No nos conformamos con eso".

Del partido del sábado ha indicado que serán tres puntos importantes: "A partir de ahora todos los partidos son finales para nosotros. A Granada vamos con la ambición de ganar". Juanmi está enrachado, marcón en el Nou Camp y lo hace frente al Getafe. Según el jugador de Coín, los goles llegan con el trabajo y ahora lo importante es seguir trabajando en la misma línea. Así, ha resaltado lo que supueso marcar en Barcelona: "Marcar en el Camp Nou tiene una enorme repercusión, la gente me mostró su cariño después del gol al Barcelona".



Eso sí, también recuerda que no hace tanto ha vivido momentos que no fueron tan agradables: "He vivido momentos malos. El año cedido en Santander me sirvió para hacerme más fuerte como persona". Pero ahora llega a este 'baby Málaga' que está enamorando: "Los jugadores jóvenes aportamos ilusión para hacer grandes cosas en el Málaga CF".