Joaquín: "No podemos despistarnos en la Liga"

Tras las malas sensaciones causadas en la visita al Oporto, el malaguismo empieza a mirar el partido de vuelta del próximo 13 de marzo con el objetivo de remontar el gol encajado en Do Dragao. Si algo debe ensalzarse de esta jornada de Liga de Campeones, es el comportamiento de los aficionados desplazados hasta Oporto. Joaquín, en representación del resto de componentes de la plantilla, así lo expresa. "Chapeau por la afición en Oporto. Fue una pena no poder darles una alegría", dijo. Cuestionado sobre la imagen dada por el equipo, el futbolista no dudó en asegurar que "no vimos al Málaga que estamos acostumbrados a ver", pero ya anticipa que el encuentro de vuelta "lo esperamos con muchas ganas".

En cuanto a la jornada de Liga, prevista para el próximo domingo en el estadio Benito Villamarín, Joaquín aseguró que el Betis "es un rival muy complicado en su casa", puesto que "juega y compite bien" mientras que lanzó un mensaje de advertencia como consecuencia de la presencia del Málaga en dos competiciones ante el paréntesis abierto para la disputa del partido de vuelta de la eliminatoria de Champions. "No podemos despistarnos en la Liga", aseveró. Por último, sobre su retorno a Sevilla y el reencuentro con el que fue su equipo fue categórico "siempre es especial para mi visitar ese campo".