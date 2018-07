Javi Gracia: "Estamos en el buen camino, pero ahora deberemos esforzarnos más"

El entrenador del Málaga C. F, Javi Gracia, ha señalado hoy en Onda Deportiva Málaga que la marcha del equipo en lo que va de temporada es para estar contentos: "Estamos en el buen camino y ahora empieza un calendario más exigente, tendremos que esforzarnos más". El técnico blanquiazul ha pasado hoy por el programa de Onda Cero realizado desde el Restaurante El Palmeral.

Sobre luchar y meterse en Europa: "Si tiene que ser, será más adelante, a día de hoy el objetivo sigue siendo que el Málaga siga compitiendo la próxima temporada en Primera División, si puede ser con tranquilidad, y que el equipo juegue bien. Me gusta ver los detalles de La Rosaleda llena, el público apoyando, incluso aplaudiendo cuando recibimos un gol, lo más importante es ver a la afición identificada con su equipo".



Sobre la alineación de los jugadores jóvenes también se expresó Gracia: "En pretemporada estuvimos probando diferentes alineaciones, todas ellas muy válidas, todo el equipo empezó a buen nivel, pusiera a quien pusiera funcionaba, después vimos que no teníamos tanta llegada a gol y que no estábamos afortunados a materializarlas, buscamos alternativas, sobre todo tras el partido de Getafe y encontramos esa posibilidad de los jóvenes y Amrabat".