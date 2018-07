Iturra: "Queremos repetir Champions la próxima temporada"

Por fortuna para el equipo malaguista, este fin de semana no hay competición como consecuencia de los partidos que disputarán las selecciones nacionales. Un importante número de jugadores se recuperan del virus de la gripe que, además, afecta a miembros del cuerpo técnico y de los servicios médicos.

Centrados en el aspecto deportivo, el chileno Manuel Iturra se mostró agradecido con los seguidores malaguistas. "Tenemos en cuenta que la afición está volcada con nosotros". Sobre el calendario que se le avecina al Málaga, con las visitas a los campos del Rayo Vallecano y Real Sociedad y la disputa de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia de Dortmund en el corto plazo de dos semanas, el centrocampista manifestó: "Quedan partidos muy importantes en Liga. Queremos repetir Champions la próxima temporada"

En cuanto al proceso abierto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en una entrevista concedida al diario MARCA, Uli Hoeness, presidente del Bayern Múnich, se refirió a la sanción impuesta por la UEFA al Málaga por la que le impide disputar competición europea. Hoeness no dudó en mostrar su disconformidad con la decisión del organismo que preside Michel Platini. "Me parece un buen comienzo para aclarar las cosas, si bien no conozco los detalles del caso. Pero sí me parece mal que se sancione a ese modesto club y no se vaya contra los grandes. No sería justo", dijo.