Información de obras de Emasa para esta semana

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, informa de las principales actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) tiene previsto acometer esta semana, pudiendo producirse afectaciones puntuales al suministro o a la movilidad.

-Calle Centauro, 17 y avenida Rocío Jurado, 18-20, 4 (distrito Puerto de la Torre): obras de acometidas e injerencias, con una duración estimada de una semana. Durante los trabajos se ocupará parcialmente la calzada.

-Paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, 29 (distrito Centro): trabajos de injerencia en la red de saneamiento desde el viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, periodo durante el que se procederá a ocupar parcialmente la calzada.

-Paseo de Sancha, 32 (distrito Centro): trabajos de acometidas en la red de saneamiento desde el viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, periodo durante el que se procederá a ocupar parcialmente la calzada.

-Calle Corregidor Nicolás Isidro (distrito Cruz del Humilladero): obras de injerencia, que supondrá la ocupación de la calzada a partir del jueves 29.

-Calle Escritor Alejandro Barba Segalerva, 2 (distrito Puerto de la Torre): ejecución de rejilla longitudinal, con una duración estimada de una semana a partir del jueves 29. Los trabajos conllevarán el corte total de la calle en el tramo comprendido entre las calles Mensajera y Escritor Ambrosio Fernández Merino.

-Calle Herman Hesse, 17 (distrito Churriana): Canalización de la red de saneamiento, con una duración de dos semanas en las que se procederá a ocupar parcialmente la calzada.

-Calle Angosta del Carmen, 21 (distrito Centro): Canalización de la red de saneamiento, con una duración de una semana. Los trabajos conllevan el corte total de la calle Angosta del Carmen entre Montalbán y Malpica.

-Calle Escritor Luis José Castro, 1-10 (distrito Este): Canalización de red de abastecimiento, con una duración estimada de dos meses. Los trabajos conllevan el corte total de la calle entre Escritor Cerda Godoy y Mina del Candado.

Durante esta semana también se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad, de las que se irá informando a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento.